Valentina Vignali, impossibile scegliere | Carrellata esplosiva: social in tilt

Valentina Vignali, impossibile sceglierne solo uno: la carrellata di look sui social ha mandato Instagram in tilt.

La sua passione per il mondo della moda (oltre a quello della pallacanestro) è ben nota. Valentina Vignali, infatti, non è celebre solamente per la sua carriera di cestista: da anni è un’affermata modella e volto della televisione molto seguito e apprezzato sia sul piccolo schermo che sui social. Nelle scorse ore, proprio su Instagram, ha condiviso una carrellata di look da far perdere la testa.

Quello di Valentina Vignali è uno dei volti social più amati del momento. Nata nel 1991 a Rimini, la giocatrice di basket e modella può vantare un profilo Instagram seguito da 2,6 milioni di persone che ogni giorno la supportano e riempiono di like e commenti sotto ai suoi post mozzafiato. La 32enne, infatti, è spesso protagonista di scatti e video da perdere la testa.

La meravigliosa Valentina non ha di certo paura di sfoggiare tutta la sua sensualità. La modella è dotata di una bellezza fuori dal comune, mai passata inosservata, e dando un’occhiata al suo fisico avvenente e scolpito possiamo dire che l’impegno in palestra dà i suoi frutti. Con l’ultimo reel apparso sul suo account, si è proprio spinta oltre ogni limite: i fan sono rimasti senza parole.

Valentina Vignali, un look per ogni giorno della settimana: il reel incanta tutti

Era il 1999 quando Valentina Vignali ha iniziato a praticare la pallacanestro. Otto anni più tardi ha debuttato in Serie A2 nel Basket Cervia e, a distanza di qualche tempo, sono arrivati i primi risultati. Nel frattempo si è avvicinata al settore della moda, dopo aver preso parte ad alcuni concorsi di bellezza.

Nel 2010 ha partecipato a Miss Italia e, due anni più tardi, è arrivato l’esordio in tv. Il grande pubblico l’ha conosciuta nel salotto di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Successivamente Valentina è stata scelta come conduttrice di Sotto Canestro, trasmissione dedicata allo sport della sua vita.

Gli spettatori hanno poi avuto modo di seguirla a Pomeriggio Cinque e nella casa del Grande Fratello, programma che l’ha portata alla consacrazione. La Vignali non ci ha messo molto prima di fare breccia nel cuore delle persone, rimaste totalmente stregate da lei e dal suo incredibile fascino.

La modella, oggi, può contare sul supporto di tantissimi ammiratori, sempre pronti a dimostrare il loro amore nei suoi confronti con like e commenti ad ogni suo post. È proprio il caso dell’ultimo reel condiviso da Valentina, nel quale ha voluto mostrare i suoi look per un’intera settimana all’insegna dello stile e della classe: inutile dire che ogni outfit le calza a pennello, con un risultato da lasciare a bocca spalancata.