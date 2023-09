Valentina Vignali, la fantasia galoppa: che schianto con quel miniabito

Valentina Vignali ha conquistato i fan con il suo miniabito, andando a stuzzicare le loro fantasie. Definirla meravigliosa è poco.

Giocatrice di basket, modella e volto del piccolo schermo. Valentina Vignali si è fatta conoscere al grande pubblico dividendosi tra campo da pallacanestro, sfilate e set. Capelli corvini, sguardo profondo e fisico statuario: il suo è un fascino a cui è davvero impossibile resistere e sono tantissimi i fan ad aver perso la testa per lei. Nelle scorse ore, l’ex gieffina ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un miniabito da urlo.

Il pubblico ha imparato ad amarla sia per la sua dedizione ed il suo impegno nello sport che per il suo incantevole charme. Valentina Vignali, fin da giovanissima, ha iniziato a giocare a basket facendosi presto notare per le sue doti. In contemporanea ha cominciato a prendere parte ai suoi primi concorsi di bellezza. Nel 2012 ha esordito in televisione in qualità di corteggiatrice a Uomini e Donne.

La meravigliosa giocatrice di pallacanestro non ci ha messo molto prima di guadagnarsi le simpatie degli spettatori. In seguito all’esperienza, Valentina è stata scelta per condurre il programma Sotto Canestro, dedicato al suo sport preferito. Il pubblico l’ha vista anche nei salotti di trasmissioni come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Domenica Live, ai quali ha preso parte in veste di opinionista.

Valentina Vignali, miniabito e tacchi vertiginosi: una visione che lascia senza parole

La svolta, per la modella, è arrivata nel 2019, anno in cui ha fatto ingresso nella casa più spiata d’Italia. Durante il suo percorso al Grande Fratello ha avuto modo di farsi conoscere affermandosi come una delle partecipanti più apprezzate dell’edizione. La Vignali, oggi, può vantare un seguito davvero notevole, che ormai va oltre il piccolo schermo. Sui social, in particolare, la giocatrice di basket ha un profilo Instagram da 2,6 milioni di follower.

Qui si racconta tra post e storie, mostrandosi sul campo di pallacanestro ma anche ad eventi importanti, sfilate e in servizi fotografici da far girare la testa. Valentina sa sempre come attirare le attenzioni dei suoi fan e gli scatti che condivide online vengono puntualmente sommersi dai like e dai commenti di questi ultimi, i quali di recente hanno ricevuto una sorpresa molto gradita.

La Fashion Week è giunta al termine e l’ex gieffina ha deciso di chiudere la settimana in bellezza con l’immagine che vi proponiamo. Con quel miniabito nero addosso, la modella ha proprio deciso di dare il meglio di sé: il vestito esalta perfettamente la sua silhouette e, davanti al suo fisico mozzafiato, i seguaci sono rimasti senza parole. Il look è completato da un’elegante giacca di colore giallo, abbinata ai tacchi vertiginosi della Vignali.