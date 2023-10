Manchester United-Copenaghen, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Manchester United-Copenaghen è una partita della terza giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

I bonus stanno per terminare per un Manchester United che dopo due giornate è ancora a secco di punti in Champions League e giace sorprendentemente all’ultimo posto nella classifica del gruppo A.

I Red Devils, a dispetto del loro soprannome, non possono più permettersi di scherzare con il fuoco: dopo la doppia sconfitta contro Bayern Monaco e Galatasaray diventa tassativo fare due su due contro i danesi del Copenaghen, che al momento hanno addirittura un punto in più, frutto del pareggio all’esordio in Turchia. Tornando alla squadra di Erik ten Hag, ha del clamoroso la sconfitta per 3-2 ad Old Trafford contro Icardi e compagni, capaci di ribaltare lo United grazie al gol decisivo dell’ex attaccante dell’Inter, che pochi minuti prima aveva fallito un calcio di rigore. Un k.o. assurdo che ha fatto seriamente vacillare la panchina del tecnico olandese, finito nell’occhio del ciclone. Ten Hag, tuttavia, resta sotto esame, nonostante le due vittorie consecutive contro Brentford e Sheffield United, utili soprattutto per consentire all’ex allenatore dell’Ajax di tornare a respirare.

United ancora a quota zero

Continua a preoccupare una difesa che da quando è iniziata la stagione è rimasta inviolata solo due volte: permeabilità alla quale ha contribuito anche l’ex portiere dell’Inter Onana, tra i principali protagonisti in negativo con le sue numerose incertezze.

In una situazione del genere sarebbe un grave errore sottovalutare il Copenaghen che, pur essendo la squadra meno attrezzata di questo girone, finora si è ben comportato sfiorando la vittoria a Istanbul (2-2) e mettendo paura ad una corazzata come il Bayern Monaco per circa 70 minuti, prima di essere rimontato (1-2) nel finale. In Superligaen gli uomini di Jacob Neestrup sono appena tornati a vincere – battuto 2-1 il Vejle – restando in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio su Silkeborg e Brondby.

Come vedere Manchester United-Copenaghen in diretta tv in chiaro e streaming

Manchester United-Copenaghen è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere Manchester United-Copenaghen è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Manchester United, pur dovendo fare i conti con qualche assenza di troppo – una su tutte quella di Casemiro – non ha alternative alla vittoria se vuole evitare di restare attardato in classifica. Il Copenaghen è una squadra molto organizzata dal punto di vista tattico e difficilmente subirà un’imbarcata contro un avversario più attrezzato ma ancora a caccia di certezze. Successo United ma i danesi almeno un gol dovrebbero segnarlo.

Le probabili formazioni di Manchester United-Copenaghen

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Eriksen, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Diks, Vavro, Sorensen; Lerager, Falk, Claesson; Achouri, Larsson, Elyounoussi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1