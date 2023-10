Copenaghen-Bayern Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Copenaghen-Bayern Monaco è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Siamo solo alla seconda giornata della fase a gironi ma il Bayern Monaco, di fatto, ha già ipotecato il primo posto, aggiudicandosi uno dei due scontri diretti con il Manchester United, l’altra grande favorita per la vittoria del gruppo A.

Due settimane fa all’esordio in Champions League i bavaresi l’hanno spuntata al termine di un rocambolesco 4-3 sui Red Devils: l’attacco, rigenerato dall’arrivo di un cannoniere come Kane, ha risposto presente, ma è la difesa che sembra essere il tallone d’Achille della squadra di Thomas Tuchel: finora, nonostante l’acquisto di un giocatore determinante come l’ex napoletano Kim, il Bayern Monaco ha sempre incassato almeno due gol nelle sfide con avversari di un certo livello (Bayer Leverkusen, Manchester United e Lipsia). La retroguardia dei campioni di Germania ha scricchiolato anche sabato scorso contro il Lipsia, che già in pieno agosto aveva regalato un dispiacere a Muller e compagni, espugnando 3-0 l’Allianz Arena ed aggiudicandosi la Supercoppa nazionale. In casa dei Roten Bullen il Bayern non è riuscito a prendersi la rivincita ed ha evitato quella che sarebbe stata la seconda sconfitta stagionale grazie a Kane e a Sané, che nella ripresa hanno annullato il doppio vantaggio degli uomini di Marco Rose (2-2).

Il Bayern può ipotecare il primo posto

Un pareggio che, in ogni caso, è costato la testa della classifica: il Leverkusen è volato a +2, ma anche lo Stoccarda ha sorpassato il Bayern Monaco al secondo posto.

Tuchel si aspetta una reazione già nel match di Copenaghen contro quella che, sulla carta, dovrebbe essere la cenerentola del girone. Soltanto in teoria, visto che nella prima uscita la formazione allenata da Jacob Neestrup ha sfiorato un clamoroso successo in casa del Galatasaray, nel suo fortino di Istanbul: i sogni dei tifosi danesi sono svaniti nel finale di gara, con i turchi capaci di segnare due gol nel giro di due minuti con Boey e Teté (2-2). In Superligaen il Copenaghen ha appena fatto registrare la sua seconda battuta d’arresto stagionale, perdendo 2-0 con il Midtjylland davanti al proprio pubblico. Sconfitta ad ogni modo indolore, se consideriamo che i Løverne restano primi in classifica. Neestrup contro il Bayern dovrà fare a meno dello squalificato Jelert, ma mancherà all’appello anche l’ex atalantino Cornelius. Tra i bavaresi, invece, non ci saranno gli infortunati Gnabry e de Ligt.

Come vedere Copenaghen-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro e streaming

Copenaghen-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Copenaghen-Bayern Monaco è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Bayern Monaco finora è stato perfetto contro avversari alla portata come il Copenaghen ed in Danimarca dovrebbe ottenere un successo abbastanza comodo. Ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive nella notte del Parken, con la squadra di Tuchel che molto probabilmente segnerà dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Bayern Monaco

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Lund, Meling; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Larsson, Achouri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

Quanti gol segnerà il Bayern Monaco? Da 1 a 3

Da 2 a 4

Da 3 a 6 View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3