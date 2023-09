Bayern Monaco-Manchester United, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Manchester United è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.

In Europa pochi club possono vantare il blasone di Bayern Monaco e Manchester United, che nel corso della loro gloriosa storia hanno fatto incetta di trofei sia nazionali che internazionali. In passato si sono scontrate più volte ma il precedente più famoso è di sicuro la finale di Champions League del 1999, vinta dai Red Devils grazie ad un’irreale rimonta nei minuti di recupero, quand’ormai i bavaresi pregustavano il trionfo.

L’ultimo confronto risale a nove anni fa: si trattava, ovviamente, sempre di Champions ma in quell’occasione fu il Bayern ad avere la meglio, avanzando in semifinale a scapito degli inglesi. Per rintracciare invece l’ultimo precedente nella fase a gironi della manifestazione continentale più prestigiosa bisogna tornare indietro di oltre vent’anni, al 2001. Per entrambe qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta non dovrebbe, in teoria, rappresentare un problema, anche se dovranno fare attenzione all’insidioso Galatasaray di Icardi e Mertens che tenterà di sovvertire gli equilibri. Il primo posto dovrebbe in ogni caso essere appannaggio della squadra di Thomas Tuchel, reduce dal pirotecnico 2-2 in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Si è trattato del primo pareggio stagionale dopo tre vittorie di fila per i bavaresi, comunque sempre al comando della classifica.

Che brutto avvio per i Red Devils

Contro le Aspirine ha nuovamente trovato la via del gol Harry Kane, acquistato in estate dal Tottenham per oltre 100 milioni di euro. L’impatto del centravanti inglese è stato impressionante ed il suo arrivo ha colmato quel buco lasciato un anno fa da Lewandowski.

Sulla tracce di Kane c’era pure lo United, che alla fine ha virato sull’ex atalantino Hojlund, giocatore ancora tutto da scoprire. Dalle parti di Old Trafford intanto c’è chi mette già in discussione la campagna acquisti: normale dopo un inizio davvero sconcertante, in cui gli uomini di Erik ten Hag hanno incassato tre sconfitte in cinque giornate di Premier League, l’ultima in casa – dove non perdevano da circa un anno – contro il Brighton di Roberto De Zerbi (1-3), secondo k.o. di fila dopo quello con l’Arsenal, che prima della sosta aveva prevalso con il medesimo risultato. Un avvio in salita che impedisce al Manchester United di tenere il passo, non solo dei cugini del Manchester City, ma anche delle dirette concorrenti per uno dei primi quattro posti. Ten Hag a Monaco di Baviera dovrà fare a meno di Mount, Shaw, Malacia e Varane. Nel Bayern assenti Coman e Guerreiro.

Come vedere Bayern Monaco-Manchester United in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Manchester United è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania.

Il pronostico

Il Bayern Monaco finora ha vinto ma non ha convinto del tutto: contro il primo avversario di livello i bavaresi hanno mancato l’appuntamento coi tre punti. In ogni caso la squadra di Tuchel sembra avere qualche certezza in più rispetto ad un Manchester United in difficoltà e reduce da due brutte sconfitte. Padroni di casa dunque favoriti in un match che potrebbe però rivelarsi più equilibrato del previsto ed in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Manchester United

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Kane.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelöf, Lisandro Martínez, Reguilón; Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Højlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1