Valencia-Cadice, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Valencia-Cadice è una partita della decima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00:

L’avvio roboante – due vittorie nelle prime due giornate contro Siviglia e Las Palmas – aveva fatto illudere i tifosi del Valencia. Già, perché da allora gli uomini di Ruben Baraja di vittorie ne hanno viste poche, anzi solamente una, quella con l’Atletico Madrid, squadra attrezzata come ogni anno per contendere il titolo alle due corazzate Barça e Real Madrid.

Ma anche in quel caso i Pipistrelli non sono riusciti a dare continuità al prestigioso successo con i Colchoneros: nelle quattro gare contro Almeria, Real Sociedad, Betis e Maiorca, il Valencia ha raccolto a malapena due punti e continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria da oltre un mese. Ne ha risentito anche la classifica, ovviamente, di questa discontinuità di risultati: la squadra di Baraja è di nuovo molto lontana dalla zona Europa e dunque dalle prime sette. La sosta, intanto, è stata un toccasana per il tecnico, che recupera diversi titolari, tra cui capitan Gayà. Disponibile anche Sergi Canos, mentre continuano a popolare l’infermeria anche Diakhaby, Jesús Vázquez, Marí e André Almeida.

Sembrano esserci i presupposti per tornare a vincere nel posticipo con il Cadice, avversario che nelle ultime settimanea ha fatto peggio del Valencia.

Gli andalusi vengono da due sconfitte consecutive (Atletico Madrid e Girona) e non vincono da oltre un mese e mezzo, quando si imposero su un Villarreal in crisi. I gialloblù come lo scorso anno sono decisamente più vulnerabili in trasferta: lontano da casa hanno ottenuto a malapena un punto, per quello che è il terzo peggior rendimento esterno della Liga. A Valencia, peraltro, sarà emergenza in difesa: sono solamente due i centrali a disposizione del tecnico Sergio Gonzalez, e cioè “Fali” Gimenez e Jorge Meré.

Come vedere Valencia-Cadice in diretta tv e streaming

Il pronostico

Ci sono buone possibilità che il Valencia torni al successo contro un Cadice che fuori casa è stato finora praticamente nullo.

Le probabili formazioni di Valencia-Cadice

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Paulista, Cenk, Gayà; Pepelu, Javi Guerra; Fran Pérez, Amallah, Diego López; Hugo Duro.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Iza Carcelén, Meré, Fali, Javi Hernández; Kouamé, Escalante, Alejo, Navarro; Chris Ramos, Roger.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0