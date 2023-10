Palermo-Spezia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Spezia è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La gara del “Barbera” tra il Palermo di Eugenio Corini e lo Spezia di Massimiliano Alvini fa calare il sipario sulla decima giornata di Serie B. I rosanero sono scivolati al terzo posto dopo i risultati di sabato, scavalcati dall’arrembante Catanzaro, a valanga sulla Feralpisalò. Nell’anticipo del venerdì aveva vinto anche il Parma capolista, piegando 2-1 il Como.

Siciliani che ora sono dunque chiamati a rispondere a quelle che, per adesso, sembrano le concorrenti più credibili per la promozione diretta insieme al Venezia, che però ieri è stato sconfitto a sorpresa a Reggio Emilia. Non bisogna poi dimenticare che il Palermo, rispetto a Parma e Catanzaro ha giocato due partite in meno e potenzialmente potrebbe guardare tutti dall’alto verso il basso. Gli uomini di Corini, dopo il pareggio all’esordio con il Bari, hanno toppato esclusivamente la partita con il Cosenza, vincendo le altre sei. Tre i successi consecutivi dopo la sconfitta interna con i calabresi: battute senza grossi problemi Venezia, Sudtirol e Modena, non segnando mai meno di due gol. È invece lontano dalle posizioni di vertice lo Spezia, retrocesso la scorsa estate dopo lo spareggio con il Verona. I liguri, nonostante la rosa di tutto rispetto, faticano ad ingranare e finora hanno raccolto solo sei punti in otto partite. La panchina dell’ex tecnico della Cremonese ha vacillato ma i tre risultati positivi di fila contro Brescia, Feralpisalò e Pisa hanno “congelato” ogni decisione.

Palermo-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Corini deve fare a meno dell’infortunato Di Mariano: l’esterno è alle prese con un problema all’adduttore. In infermeria ci sono anche Buttaro e Coulibaly. Davanti confermato il tridente “pesante” formato da Insigne, Brunori e Di Francesco.

Nello Spezia non sono al meglio Bandinelli e Kouda, non si è invece recato in Sicilia Muhl. Rientra Bertola dopo la squalifica. In attacco giocheranno Moro e Antonucci.

Come vedere Palermo-Spezia in diretta tv e in streaming

Palermo-Spezia è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Palermo può contare su una delle rose più complete e profonde della Serie B ed è assai probabile che riesca ad avere la meglio su uno Spezia zoppicante, che segna con il contagocce e che ancora non si è adattato alla nuova categoria. Le reti complessive con ogni probabilità saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Palermo-Spezia

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Henderson; Insigne, Brunori, Di Francesco.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia, Esposito S., Cassata, Reca; Zurkowski; Moro, Antonucci.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0