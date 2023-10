Sabalenka-Swiatek, testa a testa su strada: che bolidi le leonesse della Wta

Sabalenka-Swiatek, rivali in campo e non solo: le due leonesse della Wta se le danno di santa ragione anche a colpi di acceleratore.

Di tempo da trascorrere a casa, nei loro Paesi natali, non è che ne abbiano molto. Sono sempre in giro tra un continente e l’altro per giocare e macinare punti, ragion per cui possono godersele davvero poco, le ville da sogno in cui investono parte del denaro che vincono grazie al tennis.

E vale lo stesso discorso per le automobili. In assenza di tempo libero, impegnate come sono ad allenarsi in campo e in palestra, i loro bolidi restano a lungo chiusi nei garage faraonici di cui sono dotate le loro abitazioni. Quando, però, possono finalmente mettersi al volante, allora sì che le regine della Women tennis association se la spassano. Molte di loro amano l’alta velocità, motivo per il quale hanno optato per l’acquisto di macchine di un certo prestigio, capaci di garantir loro quel brivido di cui sono in cerca. Sarete certamente curiosi di scoprire, a questo punto, su quali auto viaggino le star del tennis, perciò eccovi accontentati.

Iniziamo dall’ex numero 1 del ranking femminile, Iga Swiatek, che nelle prossime settimane sarà impegnata in un durissimo testa a testa con la sua più acerrima rivale, ovvero Aryna Sabalenka. Entrambe sono appassionatissime di motori e sia l’una che l’altra hanno ben pensato di investire parte dei rispettivi guadagni in dei bolidi di tutto rispetto.

Sabalenka-Swiatek, tutti i bolidi nei loro garage

La tennista polacca, nello specifico, guida, quando ne ha la possibilità s’intende, una Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Si tratta di un modello per veri intenditori, dotato di un motore da 761 Cv talmente potente che, in una manciata di secondi appena, si possono raggiungere i 250 km/h.

Il suo garage include, però, molti altri “gioielli” di cui va particolarmente fiera. Una Porsche Taycan Gts Sport Turismo con un doppio motore elettrico, tanto per cominciare, ma anche una Panamera 4S e-hybrid, performante e potente tanto quanto quelle prodotte dal brand tedesco di cui è testimonial.

Non resta che scoprire, adesso, cosa guidi invece la bella Sabalenka, che alla Swiatek ha rubato proprio di recente lo scettro di regina del circuito femminile. Anche lei ama trattarsi molto bene, tant’è che ha appena acquistato una Lamborghini Urus che le è costata oltre 220mila euro. E prima ancora, ironia della sorte, sfrecciava di qua e di là a bordo di una Porsche Taycan tale e quale a quella della sua avversaria polacca. A riprova del fatto che si tratta, evidentemente, di un’automobile da numeri 1.