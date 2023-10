Formazioni ufficiali Milan-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Juventus. Una delle classiche del nostro calcio che si preannuncia assolutamente vibrante e ricca di colpi di scena, sebbene le due squadre si presentano al confronto di San Siro con molte defezioni. Pioli e Allegri hanno dunque sciolto le ultime riserve: ecco le formazioni ufficiali del match.

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik

Milan-Juventus, il pronostico marcatori

Salvo clamorosi colpi di scena, sarà il Milan a provare a fare la partita. I rossoneri, che in questo primo scorcio di stagione hanno sbagliato solo una partita, proveranno ad imporre il loro gioco fatto di pressing alto e capacità di aggredire subito i portatori di palla avversaria. La difesa della Juventus non è apparsa imperforabile. Lo snodo cruciale sarà rappresentato sicuramente dalla fascia destra. Nel caso in cui le sgasate di Leao dovessero fare la differenza, i rossoneri potrebbero creare interessati presupposti per far male alla retroguardia di Allegri. La sensazione è che uno tra Leao e Giroud possa andare a segno.

Milan-Juventus, probabili ammoniti e tiratori

Gatti e Mckennie potrebbero essere costretti a ricorrere alle maniere forti per tenere a bada le incursioni degli esterni e la qualità del centrocampo del Milan. Non è escluso che entrambi possano finire sul taccuino del direttore di gara. Per quanto concerne i possibili tiratori, invece, intrigano e non poco le opzioni Pulisic e Kostic: come anticipato in precedenze, i duelli sulle corsie esterne dovrebbero rappresentare una delle variabili tattiche dell’incontro. Piace anche l’opzione Reijnders tiratore.