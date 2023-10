Tottenham-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Fulham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

La nona giornata di Premier League si chiude con il derby londinese del Tottenham Hotspur Stadium tra gli Spurs padroni di casa e il Fulham. La squadra di Ange Postecoglou è arrivata alla seconda sosta stagionale addirittura da prima della classe: condivide la vetta con i cugini dell’Arsenal (20 punti) ma per ora ha fatto meglio di squadre che sulla carta le sono superiori come Manchester City e Liverpool, rispettivamente a -2 e a -3.

Un inizio sorprendente, se consideriamo che in estate il Tottenham ha perso una colonna come Harry Kane e si è affidato ad un allenatore che non aveva mai allenato prima d’ora non solo in Premier League ma in un top campionato europeo. Ed invece Postecoglou ha avuto il merito di toccare le corde giuste, facendo ritornare il sereno in uno spogliatoio sfibrato da una stagione disastrosa, terminata con gli Spurs fuori da tutto. Son e compagni non rinunciano mai ad osare, a cercare di dominare il gioco, come pretende l’ex tecnico del Celtic. Il risultato è che dopo 8 giornate non hanno ancora perso – unica squadra imbattuta insieme all’Arsenal – collezionando 6 vittorie e 2 pareggi. E l’attacco, pur essendo orfano di Kane, gira a meraviglia: ha sempre segnato almeno un gol e non ne ha realizzato mai meno di due, ad eccezione dell’ultimo match con il Luton (0-1).

Nel posticipo gli Spurs ritrovano il Fulham, già affrontato lo scorso 29 agosto in League Cup in un match terminato ai calci di rigore (1-1) e vinto proprio dai Cottagers.

Una partita in ogni caso da prendere con le pinze, visto che Postecoglou in quell’occasione fece rifiatare molti titolari. La squadra di Marco Silva finora è stata molto discontinua, tutt’altra cosa rispetto alla passata stagione, in cui arrivò a sfiorare l’Europa. Nelle ultime 4 gare, tuttavia, i bianconeri hanno perso solo con il Chelsea, battendo Luton e Sheffield United e pareggiando con il Crystal Palace. Silva deve fare a meno di Diop e Adarabioyo, ma Postecoglou è messo peggio: mancherà lo squalificato Bissouma e sono in forte dubbio due titolarissimi come Son e Romero, tornati acciaccati dalle rispettive nazionali.

Come vedere Tottenham-Fulham in diretta tv e in streaming

Tottenham-Fulham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non si può pensare di andare contro questo Tottenham, che sta davvero stupendo tutti. Gli Spurs, pur alle prese con qualche defezione, avranno la meglio anche sul Fulham, in una gara che – come è capitato spesso finora – potrebbe essere decisa nella ripresa.

Le probabili formazioni di Tottenham-Fulham

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Hojbjerg; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son.

FULHAM (4-3-3): Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Iwobi, Palhinha, Pereira; De Cordova-Reid, Vinicius, Willian.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1