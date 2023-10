Luton Town-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Tottenham è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Luton Town non è riuscito a dare continuità al suo primo, storico, successo nel massimo campionato inglese, la vittoria per 2-1 in casa di una diretta concorrente come l’Everton, ottenuto una settimana fa a Goodison Park. La mini-serie positiva degli Hatters – nella giornata precedente avevano pareggiato con il Wolverhampton – si è interrotta martedì nel recupero con il Burnley, altra neopromossa, che ha espugnato Kenilworth Road (1-2).

In Premier League, tuttavia, ci sono tre squadre che nelle prime sette partite hanno fatto peggio degli uomini allenati da Rob Edwards, per il momento fuori dalla zona retrocessione: Sheffield United, Bournemouth e Burnley, quest’ultimo sotto al Luton per una questione di differenza reti. L’impatto con la nuova categoria, in ogni caso, si è rivelato più complicato del previsto. Era dalla stagione 2010-10 che una squadra non riusciva a vincere nessuna delle prime tre gare casalinghe: nel proprio stadio, infatti, gli Hatters finora hanno conquistato un punto su nove disponibili. Un altro dato che preoccupa Edwards è quello relativo ai gol subiti: il Luton Town non ha fatto registrare neanche un clean sheet nelle nove partite disputate, comprese quelle di League Cup.

Gli Spurs continuano a convincere

L’attacco del Tottenham, che non ha mai segnato meno di due gol a partita in campionato, potrebbe dunque andare a nozze: soprattutto perché la retroguardia del Luton sarà orfana del difensore centrale Bell, alle prese un problema al ginocchio.

Dovrebbe continuare, dunque, il momento magico degli Spurs, reduce dalla vittoria nel big match con il Liverpool (2-1), che gli ha permesso di sorpassare gli stessi Reds e raggiungere l’Arsenal al secondo posto. Al di là del clamoroso errore del Var che ha annullato al Liverpool un gol regolarissimo, la squadra di Ange Postecoglou si è dimostrata ancora una volta in perfetta salute: quest’anno bisognerà fare i conti anche con i londinesi.

Come vedere Luton Town-Tottenham in diretta tv e in streaming

Luton Town-Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Tottenham non dovrebbe avere problemi ad uscire con tre punti in tasca da Kenilworth Road: il loro attacco micidiale avrà vita facile contro la fragile difesa della neopromossa, peraltro priva di un titolarissimo come Bell. Gli Spurs segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Luton Town-Tottenham

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Burke, Lockyer, Mengi; Kaboré, Nakamba, Mpanzu, Doughty; Ogbene, Adebayo; Morris.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3