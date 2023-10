Aryna Sabalenka, Lamborghini mon amour: quanto ha speso per la nuova auto

Aryna Sabalenka ha sfoggiato sui social network la sua nuova automobile di lusso: il prezzo di questo bolide vi lascerà senza parole.

Sarà uno scontro senza esclusione di colpi. Perché se Aryna Sabalenka non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro di numero 1 della Wta, Iga Swiatek, che le sta col fiato sul collo, farà di tutto per riprendersi il suo posto sul trono del ranking femminile. Se ne vedranno quindi delle belle, nelle fasi finali di questa stagione.

La tigre bielorussa sta aspettando il momento della resa dei conti in Florida, dove si sta allenando in attesa dei prossimi appuntamenti. E dove, nelle scorse ore, ha deciso di concedersi un “piccolo” regalo. Ha pensato di meritarselo, probabilmente, e ne ha ben donde, dal momento che il 2023 è stato decisamente il suo anno. Si è imposta come nuova numero 1 al mondo, che non è poco, ma ha anche vinto il suo primo, agognatissimo, Slam. Da qui la decisione di autopremiarsi per il suo impegno e la sua determinazione. Molte, al posto suo, avrebbero comprato un gioiello prezioso, oppure un’iconica borsa di haute couture da sfoggiare in occasione dei futuri eventi mondani.

La Sabalenka, invece, ha optato per qualcosa di completamente diverso. Si è regalata un’automobile nuova di zecca e non ha badato a spese, al momento di scegliere, tra i vari modelli in esposizione, quello che più si adattasse al suo status di regina della Women tennis association. Tant’è che, alla fine, si è portata a casa una delle macchine più esclusive ed ambite del momento.

Aryna Sabalenka non bada a spese: un bolide senza uguali

La bella Aryna guida ora una Lamborghini Urus in una splendida tonalità di blu. Più che il colore, però, ci incuriosisce il prezzo. Già, perché un’auto del genere non è esattamente alla portata di tutti. Solo un’atleta superpagata come lei può permettersi di mettersi al volante di una vettura tanto prestigiosa.

E se vi state chiedendo quanto sia costata la nuova Lamborghini della Sabalenka, sappiate che la Urus, nel suo allestimento più basic, costa la bellezza di 235mila dollari. L’equivalente, per intenderci, di poco più di 220mila euro. Una cifra impressionante, certo, ma assolutamente alla portata di una tennista che quest’anno ha vinto una valanga di trofei e che ha siglato molti accordi di sponsorizzazione.

Nel fare sfoggio del suo nuovo bolide, la tigre bielorussa è parsa entusiasta e su di giri. E come darle torto? Quanti, come lei, possono dire di guidare un gioiello del genere?