Aryna Sabalenka, vento dispettoso | L’abito svolazza: lo spettacolo è servito

Aryna Sabalenka, il vento fa i capricci e il vestito se ne va per i fatti suoi: il fuori programma sui social delizia i follower.

Dovrà spingere a più non posso, nella fase finale di una stagione di cui è stata protagonista indiscussa. Nel 2023 ha vinto il suo primo Slam, quello australiano, ed è anche salita per la prima volta in vetta al ranking Wta. È ancora lei, al momento, la numero uno del circuito femminile, ma le insidie sono dietro l’angolo.

Vincendo il China Open e i 1000 punti in palio a Pechino, Iga Swiatek ha ripreso quota. La polacca si trova, ora, ad appena 600 punti dalla tigre bielorussa, ragion per cui se ne vedranno delle belle, nelle settimane a venire. In occasione delle Finals femminili, che a differenza di quelle maschili si disputeranno a Cancun, in Messico, potremmo addirittura assistere ad un vero e proprio duello. La Swiatek vorrà riprendersi lo scettro che la Sabalenka le ha portato via e Aryna, dal canto suo, vorrà invece consolidare il suo sorpasso e chiudere la stagione da numero 1 al mondo. Sarà una battaglia, insomma, senza esclusione di colpi.

La bielorussa avrà bisogno di tutte le sue energie, di conseguenza, per centrare l’obiettivo e per evitare che Iga la spodesti. Ed è per questo motivo, presumiamo, che ha deciso di concedersi qualche giorno all’insegna del relax. È volata a Miami, per la precisione, in cerca di sole, di mare e di ritmi più lenti. Il posto ideale, insomma, in cui ricaricare le pile e studiare un piano che le permetta di affrontare nel migliore dei modi il rush finale di questa stagione scoppiettante.

Aryna Sabalenka, il fuori programma delizia i fan

Una volta arrivata in Florida, la bella Sabalenka ha “spento” tutto: il cervello, tanto per cominciare, perché anche la mente ha bisogno di tanto in tanto di un po’ di sano riposo. Ma anche lo smartphone, tant’è che è stata molto meno attiva del solito sui social network, dove è sempre più seguita.

Solo nelle scorse ore ha battuto un colpo, postando una fotografia in riva all’oceano. S’intuisce dallo scatto che a Miami il tempo non è dei migliori. E infatti, il vento soffiava talmente forte da aver fatto prendere quota al suo abito maculato, che ben si sposa con il suo temperamento da guerriera.

Il vestito si è sollevato proprio nel momento del flash, lasciando intravedere la linea dell’abbronzatura e regalando ai follower un piccolo spettacolo fuori programma. Inaspettato, sì, ma al tempo stesso graditissimo.