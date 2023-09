Aryna Sabalenka, curve da numero 1: standing ovation per il video senza veli

Aryna Sabalenka, quando talento e bellezza s’incontrano c’è da perdere la testa: un video che non dimenticherai tanto facilmente.

Se qualcuno, un anno fa, le avesse spoilerato che sarebbe presto diventata la numero 1 del ranking femminile, probabilmente non gli avrebbe dato retta. Era talmente giù di corda – “depressa”, addirittura, per sua stessa ammissione – che mai avrebbe immaginato di poter scalare la classifica e raggiungerne la vetta.

Eppure, è tutto vero. Aryna Sabalenka non sta sognando. È seriamente riuscita a scalzare la sua collega polacca Iga Swiatek e domina, ora, dall’alto dell’Olimpo delle tenniste, il circuito maggiore. Il duro lavoro di questi mesi è stato ampiamente ripagato dai risultati ottenuti e la speranza, ora, è rimanga aggrappata con le unghie e con i denti al posto per il quale ha tanto sudato. Che avesse la grinta giusta per eguagliare i grandi nomi del tennis del passato era evidente, agli intenditori, già da tempo. Tant’è che qualcuno aveva previsto tutto e ipotizzato che, prima o poi, sarebbe arrivato il suo momento. E quando, nello scorso mese di gennaio, ha vinto il suo primo Slam, è stato chiaro che fosse a tanto così dal coronare il sogno di una vita.

Sembrano trascorsi secoli, dunque, da quando la bella Aryna era “solo” una bellissima tennista dalle curve supersexy e un talento ancora parzialmente inespresso. Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata tantissima, eppure i suoi sostenitori più fedeli non hanno dimenticato. Ricordano ancora benissimo di quando la tigre bielorussa, di punto in bianco, li aveva stupiti mostrando loro qualcosa in più dei suoi colpi micidiali.

Aryna Sabalenka, quando la tigre tirò fuori le unghie… e il sex appeal

Già, perché, non troppo tempo fa, la bella Aryna, amica del cuore di Paula Badosa, aveva postato su Instagram un video di quelli che non lasciano molto spazio all’immaginazione. Un filmato piccante, ad alta temperatura, che ci aveva permesso di ammirarla da un’altra angolazione.

Indossava, per chi avesse rimosso i dettagli (anche se dubitiamo sia possibile), un jeans. Un jeans e nulla più. Non una t-shirt, non una canotta. Niente di tutto ciò. Nella parte superiore era completamente senza veli. Aveva coperto il suo seno con le braccia, ma tanto era bastato, in ogni caso, ad accendere la fantasia dei follower.

Un video passato alla storia, dunque, così come destinate a finire negli annali sono le sue curve stratosferiche. Una tigre bellissima, di quelle che se tirano fuori le unghie, come aveva fatto quando aveva postato questo video, si salvi chi può.