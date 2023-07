Paula Badosa, stenterete a credere ai vostri occhi: ecco in che modo il sogno della tennista spagnola è diventato realtà.

Sono certi di essere l’uno l’anima gemella dell’altra. E poco importa che si frequentino da poco, perché a volte il tempo è una variabile del tutto ininfluente. Soprattutto quando, come nel loro caso, si viene letteralmente travolti da una passione così impetuosa che non resta altro da fare che lasciarsi, appunto, trascinare da essa.

Tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas è andata proprio così. Hanno iniziato a sentirsi senza doppi fini, ma non ci è voluto molto perché si rendessero conto di essere fatti l’uno per l’altra. E così si sono lasciati andare, instaurando in breve tempo una relazione che sembra già più solida di molte altre che durano da anni. Stanno insieme da poche settimane, eppure si evince chiaramente che fra di loro ci sia una sintonia che va al di là di tutto. Una sintonia che ha spazzato via i dubbi e le paure che accompagnano le prime fasi di un amore che nasce e che li lega in maniera praticamente indissolubile.

Il greco, che inaspettatamente si è rivelato essere un tipo molto romantico, ha più volte parlato di segni. Dice che era scritto nel destino, che si sarebbero innamorati, e forse forse, in fondo, ha ragione lui. Ma c’è un altro dettaglio, in questa storia appena iniziata, che mette quasi i brividi. Potrà sembrarvi incredibile, ma è tutto vero.

Paula Badosa, sogno premonitore a metà: aveva visto già tutto

Quando Tsitsipas è stato interrogato circa il modo in cui il loro amore è nato, ha raccontato un aneddoto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Qualcosa che sembra suggerire che non ha tutti i torti, quando dice che certe cose sono scritte nelle stelle e che accadranno, che tu lo voglia o meno.

“Paula ha fatto un sogno, prima che iniziassimo a frequentarci. Ecco perché dico che ci sono molti segni. Ha sognato che entrambi vincevamo l’Australian Open, ma vorrei che fosse lei a raccontarvi tutta la storia”. Siamo curiosi di sentire il resto del racconto, a questo punto, sebbene sia già incredibile quel poco che Stefanos ha già spifferato. Anche perché pare che la parte finale del sogno, sebbene la Badosa preferisca tenerlo per sé, fosse a luci rosse, il che lo rende ancor più interessante.

Sembra dunque evidente che si sia trattato, per certi versi, di un sogno premonitore, almeno a metà. Non avranno vinto lo Slam della terra dei canguri, forse, ma hanno vinto qualcosa di forse ancor più prezioso: la consapevolezza di avere accanto una persona speciale con la quale condividere il tennis e, si spera, tutto quello che la vita vorrà riservare loro.