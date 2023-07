Paula Badosa, che occhio Tsitsipas: il bikini rosso fuoco stende i fan

Paula Badosa, beato Tsitsipas: la foto in cui la tennista indossa il bikini ha mandato in corto circuito Instagram.

Ci sono 8 miliardi di persone, su per giù, sul pianeta Terra. Il che complica, e non poco, la già di per sé affannosissima ricerca dell’anima gemella. Eppure, Stefanos Tsitsipas sembra non avere il benché minimo dubbio: quella che c’è al momento al suo fianco è senz’altro la persona giusta.

E saprete bene, sicuramente, chi è la lei che ha fatto breccia nel suo cuore. Il greco e Paula Badosa sono una coppia da poche settimane, eppure sono già affiatatissimi. Condividono tutto – non solo il tennis, che sarebbe scontato – e sembrano cambiati da così a così, da quando stanno insieme. Hanno saltato tutti i convenevoli e lei è già addirittura, per così dire, entrata in famiglia. Lo dimostra il fatto che qualche giorno fa si stesse allenando con Apostolos, papà di Stefanos. Suo “suocero”, in poche parole. La faccenda, insomma, s’è fatta seria. E i due non sembrano avere nessunissima intenzione di separarsi.

Tsitsipas, che raramente sorrideva, sembra un altro. Felice, sereno, appagato. E le parole che ha scelto per raccontare la loro storia, nell’ambito dell’intervista rilasciata ad AS, non fanno altro che confermare quanto forte sia il sentimento che li lega. “È la cosa migliore che potesse capitarmi – ha dichiarato – All’inizio non è stato facile, a causa dell’interesse dei media e perché la gente ne continuava a parlare costantemente. Ma ho cercato di non prestarvi attenzione. È inevitabile e continuerà ad accadere. Può volerci del tempo per adattarsi, ma ora è davvero bello abituarsi a qualcosa del genere, perché non è mai successo prima. Lei è la persona giusta“.

Paula Badosa, curve e sex appeal a volontà

Più innamorati di così, insomma, proprio non potrebbero essere. E non ci stupisce affatto che il greco del tennis sia, ad oggi, uno degli atleti più “invidiati” del mondo. Quello nei cui panni molte altre persone vorrebbero calarsi. Avete una vaga idea, infatti, di quanto sexy sia la sua fidanzata Paula Badosa?

Se la risposta è no, vi invitiamo calorosamente a correre sul suo profilo Instagram e a dare un’occhiata all’ultima foto postata dalla bella iberica. Quella, cioè, in cui indossa un bikini rosso fuoco mentre tiene i piedi a mollo in piscina.

Questo scatto trasuda curve e sex appeal e lo crediamo bene, quindi, che tutti siano così invidiosi di Tsitsipas. La Badosa resta una delle atlete più belle che si siano mai viste in campo, ma tant’è. Ormai è tardi: non è più su piazza.