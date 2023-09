Azerbaigian-Belgio è un match della quinta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: pronostici.

Come procede il nuovo corso del Belgio? In attesa di test più probanti, i Diavoli Rossi non hanno incontrato particolari intoppi nel loro cammino verso Euro 2024.

Non sono primi all’interno del gruppo F ma solo perché hanno giocato una partita in meno rispetto all’Austria capolista, unica selezione che, da quando siede in panchina il tecnico di origini italiane Domenico Tedesco, non sono riusciti a battere. Il Belgio, infatti, ha pareggiato una sola volta da quando si è ricominciato a giocare dopo il Mondiale qatariota, terminato in maniera disastrosa per De Bruyne e compagni. L’eliminazione già dopo la fase a gironi ha convinto la federazione a cambiare il manico, come si dice in gergo. Via il criticatissimo Roberto Martinez – oggi alla guida del Portogallo – dentro l’ex allenatore di Schalke 04 e Lipsia, con il compito di portare una ventata d’aria fresca in un gruppo che si prepara ad un non semplicissimo ricambio generazionale. Tedesco ha vinto tre dei quattro match giocati finora, compresa l’amichevole di lusso contro la Germania (2-3). Il suo Belgio ha rifilato tre gol anche a Svezia ed Estonia (senza subirne) mentre non ha sfondato contro la difesa austriaca, tornata da Bruxelles con un punto prezioso in tasca (1-1).

Belgio, obiettivo primo posto

La trasferta in Azerbaigian, scomoda solo a livello logistico, è un’occasione per riprendersi la vetta, visto che l’Austria in questo turno riposa, e tenere a debita distanza la Svezia.

I caucasici non hanno ambizioni di qualificazione e sembrano destinati ad un duello con l’Estonia per evitare l’ultimo posto. L’unico punto conquistato dagli uomini di Gianni De Biasi, da tre anni alla guida della selezione azera, è arrivato proprio contro i baltici, con i quali hanno pareggiato 1-1 lo scorso giugno. Male invece nelle due gare precedenti contro Austria e Svezia, che hanno entrambe sommerso di gol l’Azerbaigian (4-1 e 5-0).

Come vedere Azerbaigian-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Azerbaigian e Belgio è in programma sabato alle 15:00 e si giocherà alla Dalga Arena di Baku, in Azerbaigian. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tedesco dovrà fare a meno di due pilastri come Courtois e De Bruyne, entrambi infortunati, ma a Baku otterrà verosimilmente una vittoria comoda. L’Azerbaigian non è riuscito ad evitare imbarcate contro avversari meno qualitativi del Belgio ed il rischio che possa subire almeno tre gol anche stavolta è molto alto.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Belgio

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Magomedaliyev; Haghverdi, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Diniyev, Camalov; Sheydayev, Mahmudov, Isayev; Dadashov.

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Tielemans; Doku, Lukaku, Carrasco.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3