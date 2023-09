Alcaraz-Medvedev, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Medvedev è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

La semifinale più scontata. Nella parte alta del tabellone, quella sulla carta decisamente più competitiva, tutto lasciava intendere che a contendersi un posto in finale sarebbero stati loro, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, rispettivamente numero uno e tre al mondo.

New York, del resto, evoca ricordi positivi per entrambi. Che proprio a Flushing Meadows – il russo nel 2021, lo spagnolo lo scorso anno – si sono laureati per la prima volta campioni Slam. Alcaraz e Medvedev si ritrovano uno contro l’altro a distanza di soli due mesi: risale allo scorso luglio il duello, sempre in semifinale, a Wimbledon, con il talento di El Palmar che lasciò a malapena nove game al moscovita. Quella andata in scena ai Championships non è l’unico testa a testa del 2023. A marzo si sono affrontati anche nell’ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells. Neppure in quell’occasione ci fu partita: Alcaraz impiegò solo un’ora e 10 minuti per piegare la resistenza di Medvedev. L’unico successo del russo è datato 2021, contro un Alcaraz ancora 18enne, acerbo e semisconosciuto, che sull’erba di Wimbledon venne travolto 6-4 6-1 6-2. Oggi i rapporti di forza si sono completamente capovolti e battere il fenomeno iberico, per Medvedev, equivale quasi a scalare l’Everest.

Senza storia gli ultimi due testa a testa

Lo spagnolo non ha dato segnali di cedimento, né fisico né mentale. Ed ha dimostrato di non soffrire le temperature impossibili di New York, a differenza del nativo di Mosca.

Alcaraz ha perso un set solo contro il britannico Evans, mentre nelle ultime due partite ha praticamente passeggiato, rendendosi ingiocabile sia per il nostro Arnaldi, arrivato agli ottavi a sorpresa, che per Zverev, arrivato al match a corto di benzina dopo la maratona con Sinner. Due invece i set che ha lasciato per strada Medvedev: il primo contro O’Connell ed il secondo contro de Minaur. Tutto è filato liscio nel derby con l’amico e connazionale Rublev nei quarti. Ma solo a livello prettamente tennistico, visto che il russo si è dovuto fermare più volte a causa del caldo. “Le condizioni erano brutali – ha detto a fine match – Un giorno qui un giocatore morirà e voi lo vedrete in diretta”.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali dello US Open ’23 tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev sarà trasmesso nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida Alcaraz-Medvedev anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà all’01:00 (ora italiana).

Alcaraz-Medvedev: il pronostico

Medvedev sul cemento è uno dei migliori giocatori al mondo e sicuramente si giocherà le sue carte, checché ne dicano i bookmaker. Il fatto che è, dall’altro lato, troverà un giocatore in grande spolvero, che ha tutto per disinnescare le sue armi ma soprattutto di sfondare la sua difesa. Gli ultimi due precedenti si sono conclusi con una vittoria nettissima da parte di Alcaraz: probabilmente il russo farà una figura migliore rispetto a Wimbledon e Indian Wells ma è alquanto improbabile che riesca a sovvertire il pronostico. In ogni caso, i game complessivi potrebbero essere più di 35.