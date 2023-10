Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Werder Brema è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo le prime sette giornate di campionato di traffico ce n’è parecchio nella parte alta della classifica della Bundesliga. Non è il solito Bayern Monaco a comandare ma il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una delle tre squadre ancora imbattute insieme ai bavaresi ed al Borussia Dortmund, le due grandi protagoniste della passata stagione.

I gialloneri hanno 17 punti proprio come il Bayern e la capolista è distante solamente due lunghezze: a fare la differenza, per il momento, è un pareggio in più. Gli uomini di Edin Terzic finora ne hanno collezionati due ma entrambi sono arrivati contro avversari alla portata come Bochum e Heidenheim, accomunati dall’obiettivo di mantenere la categoria. Da settembre in poi, però, il Borussia Dortmund ha sempre vinto, almeno per quanto riguarda il campionato (in Champions League, nel girone di ferro, il bilancio è di una sconfitta e un pareggio, rispettivamente contro Psg e Milan). L’ultimo successo, prima della sosta, Emre Can e compagni l’hanno ottenuto contro l’Union Berlino, travolto 4-2 al Signal Iduna Park. A distanza di qualche giorno da un’altra sfida potenzialmente decisiva con il Newcastle in coppa, il Borussia proverà a prendersi la vetta della Bundesliga per qualche ora nel match con il Werder Brema.

Gli occhi saranno ovviamente puntati sull’attaccante Fullkrug, che in estate dopo 4 anni ha lasciato proprio il club biancoverde dopo 91 presenze e 45 gol.

Non è avvio di stagione positivo per gli uomini di Ole Werner: nelle ultime quattro giornate hanno rimediato ben tre sconfitte contro potenziali dirette concorrenti per la salvezza, nelle quali hanno incassato la bellezza di 11 gol complessivi. Con 17 reti subite quella del Werder è una delle difesa più perforate del massimo campionato tedesco.

Come vedere Borussia Dortmund-Werder Brema in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Werder Brema è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo scorso anno, appena tornato in massima serie, il Werder riuscì ad espugnare dopo ben 5 anni il Signal Iduna Park in un match di campionato grazie ad una strepitosa rimonta nei minuti finali. Dal 2020 resta quello l’unico successo biancoverde: improbabile che la squadra di Werner, attualmente in grande difficoltà, possa ripetere un’impresa simile. Con ogni probabilità il Borussia si prenderà i tre punti, vincendo con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Werder Brema

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

WERDER BREMA (3-5-2): Pavlenka; Veljković, Groß, Friedl; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Santos Borré, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1