Borussia Dortmund-Union Berlino è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Borussia Dortmund è una delle tre squadre ancora imbattute in campionato, record che condivide con la capolista Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco. I gialloneri fanno parte del nutrito gruppone di testa che comprende, oltre al Lipsia, anche outsider come Stoccarda e Hoffenheim, le sorprese più grandi di questa prima fetta di Bundesliga.

La squadra di Edin Terzic nell’ultima giornata ha battuto proprio l’ostico club di Sinsheim, che non conosceva sconfitta da metà agosto, quando all’esordio si arrese al Friburgo. Hoffenheim battuto 3-1 a domicilio: alla PreZero Arena si è sbloccato l’attaccante Fullkrug, acquistato in estate dal Werder Brema, ma sono finiti nel tabellino dei marcatori anche capitan Reus (terzo gol in altrettante presenze in campionato) e Ryerson. In settimana invece il Borussia Dortmund è stato impegnato in Champions League: il “muro giallo” ha sortito soltanto in parte gli effetti sperati nel match con i rossoneri. Il Borussia è riuscito ad evitare la sconfitta al termine di una gara molto equilibrata (0-0), anche se le migliori occasioni le ha avute la formazione di Stefano Pioli. Un punto comunque importante, visto che nel match precedente i gialloneri erano stati sconfitti 2-0 a Parigi dal Psg.

È reduce da una sfida di Champions League anche l’Union Berlino: dopo aver perso contro il Real Madrid in pieno recupero all’esordio, i capitolini sono caduti anche con il Braga.

Un’altra sconfitta che fa molto male, perché arrivata a tempo scaduto (2-3) e che conferma le difficoltà della squadra di Urs Fischer in fase di non possesso palla. L’Union Berlino, nonostante l’ingaggio di un difensore esperto come Bonucci, ha tenuto la porta inviolata solo una volta in nove partite. Ultimamente sta deludendo anche dal punto di vista offensivo: negli ultimi due turni di Bundesliga ha perso contro Hoffenheim e Heidenheim segna segnare neppure un gol. La favola sta per terminare? Troppo presto per dirlo. Intanto Fischer dovrà fare a meno di quattro giocatori nella trasferta di Dortmund: assenti Dehl, Schafer, Khedira e Knoche. Dall’altro lato invece mancherà Bensebaini, squalificato.

Come vedere Borussia Dortmund-Union Berlino in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Dortmund e Union Berlino, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Union Berlino sembra aver smarrito le sue certezze e sta certamente soffrendo il doppio impegno settimanale. Improbabile che raccolga un risultato positivo contro un Borussia Dortmund apparso invece in salute e soprattutto molto solido. Ci aspettiamo una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Union Berlino

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Özcan; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Král; Juranović, Laïdouni, Haberer, Gosens; Becker, Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1