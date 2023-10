Villarreal-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Las Palmas è una partita della nona giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Grazie alla rete di Sorloth contro il Rennes, per il Villarreal è arrivata la prima vittoria nel girone di Europa League. Una gara assai dispendiosa sia sotto il profilo fisico che mentale, e che qualche problema in vista del Las Palmas, in campionato, lo potrebbe creare.

Certo, per il sottomarino giallo, dopo l’impegno europeo, il calendario avrebbe potuto regalare una gara diversa, sicuramente più difficile. Invece il Las Palmas, che comunque viene da un’importante vittoria, è un avversario abbordabile. Gli ospiti hanno un solo e unico obiettivo, quello di prendersi la salvezza che rimane abbastanza difficile. E sanno benissimo che non sono nemmeno queste le partite da vincere.

C’è un altro dato che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione in questo momento. Ed è quello relativo al cammino di certo non perfetto dei padroni di casa in campionato in questo avvio di stagione. Troppi alti e bassi. Troppa discontinuità nei risultati. Ecco, la vittoria contro il Rennes potrebbe anche essere positiva sotto questo aspetto. Dare alla squadra la voglia di imporsi anche nella Liga. Sappiamo che la testa fa tutto.

Dove vedere Villarreal-Las Palmas in diretta tv e streaming

Villarreal-Las Palmas è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma domanica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Villarreal favorito nonostante la partita di giovedì sera. I padroni di casa vogliono andare alla sosta con una vittoria e non dovrebbero esserci particolari problemi nel centrarla. Match che potrebbe regalare, anche, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Villarreal-Las Palmas

VILLARREAL (4-2-3-1): Reina; Kiko, Mandi, Gabbia, Moreno; Capoue, Parejo; Baena, Trigueros, Pino; Sorloth.

LAS PALMAS (4-5-1): Alvaro; Araujo, Alez Suarez, Marmol, Cardona; Munil, Javier, Kirian, Loidice, Pejino; Kaba.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1