I pronostici di sabato 7 ottobre: prima della sosta per le nazionali scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

L’ottava giornata di Serie A prosegue sabato, in campo tre big del campionato: Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri hanno l’impegno sulla carta più semplice in casa contro il Bologna, mentre la Juventus è attesa dal complicato derby col Torino. Non sarà facile spuntarla anche per i rossoneri di Pioli: il Genoa a Marassi è cliente ostico e dopo la goleada alla Roma sembra in grado di fare gol anche al Milan.

In Bundesliga il Borussia Dortmund ha le carte in regola per battere il disastroso Union Berlino di Bonucci, mentre Stoccarda-Wolfsburg è sfida che promette gol.

Pronostici altre partite

Potrebbe essere un pomeriggio ricco di gol anche in Premier League: l’Everton finora ha segnato molto meno rispetto alle occasioni create, e contro una difesa che concede come quella del Bournemouth potrebbe scatenarsi. Almeno tre gol complessivi sono pronosticabili anche per Luton-Tottenham e Fulham-Sheffield United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Nizza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Metz-Nizza, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

• Inter (in Inter-Bologna, Serie A, ore 15:00)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

• Leicester City (in Leicester City-Stoke City, Championship, ore 16:00)

• Everton o pareggio (in Everton-Bournemouth, Premier League, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Luton Town-Tottenham, Premier League, ore 13:30

• Everton-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

• Fulham-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Venezia-Parma, Serie B, ore 16:15

• Genoa-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Chelsea vincente e almeno un gol per squadra (in Burnley-Chelsea, Premier League, ore 16:00)