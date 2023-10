Inter-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Bologna è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Spetta ad uno dei protagonisti del famigerato Triplete mourinhano, Thiago Motta, provare a mettere i bastoni tra le ruote ad un’Inter che vuole concludere nel modo migliore possibile questo primo mini-ciclo di partite ravvicinate. I nerazzurri, prima di fermarsi per la pausa per le nazionali, ospitano a San Siro l’ambizioso Bologna, che con l’allenatore italo-brasiliano al timone sembrano poter fare l’agognato salto di qualità.

Lautaro Martinez e compagni arrivano alla seconda sosta stagionale con tante certezze. La prima è proprio la prolificità dell’attaccante argentino che, da subentrato, ha realizzato ben quattro gol nella trasferta di Salerno (0-4) di sabato scorso, permettendo all’Inter di voltare pagina dopo l’inattesa sconfitta casalinga con il Sassuolo, la prima stagionale della squadra di Simone Inzaghi. Con il Benfica, in Champions League, c’ha pensato invece il nuovo acquisto Thuram a risolvere una partita (1-0) che i nerazzurri hanno rischiato di pareggiare nonostante le numerose occasioni da gol costruite. Una vittoria fondamentale, che poteva essere più larga se il portiere dei lusitani, Trubin, non avesse compiuto dei veri e propri miracoli. Inzaghi avrà pure gli uomini contati in attacco dopo l’infortunio occorso a Marko Arnautovic, ma è la difesa che nelle ultime quattro partite tra coppa e campionato ha risposto presente, collezionando tre clean sheet. Il Bologna invece ha improvvisamente aumentato la sua produzione offensiva contro la difesa più battuta del campionato, l’Empoli, travolto 3-0 grazie ad una tripletta del ritrovato Orsolini. Ha tirato un sospiro di sollievo Motta dopo i tre 0-0 di fila con Verona, Napoli e Monza. I felsinei sono imbattuti da sei turni: l’unica sconfitta resta quella all’esordio con il Milan.

Inter-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Non sarà del match l’ex più atteso, Arnautovic, fuori per infortunio. Inzaghi tenterà di fare un minimo di turnover, lasciando in panchina Thuram: davanti, con l’insostituibile Lautaro Martinez, ci sarà Sanchez. Non al meglio Frattesi e Sensi, che potrebbero comunque rientrare tra i convocati. In difesa Pavard e Acerbi sono favoriti su Darmian e de Vrij.

Nel Bologna Orsolini partirà titolare dopo la tripletta segnata all’Empoli, ma il dubbio più grande di Motta riguarda la difesa. Si è fatto male anche Kristiansen: la sua assenza si aggiunge a quelle, già molto pesanti, di Posch, Lucumì e Soumaoro. Sulla fascia sinistra è ballottaggio tra Ndoye e Saelemaekers, con l’ex Basilea leggermente favorito.

Come vedere Inter-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Bologna, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter avrà pur perso le ultime due sfide giocate a Bologna – una delle quali, nel 2022, le impedì di vincere lo scudetto – ma a San Siro batte i rossoblù da tre partite di fila: Le ultime due sono terminate addirittura con il punteggio tennistico di 6-1. La squadra di Thiago Motta difficilmente andrà incontro ad un’altra umiliazione, ma con ogni probabilità non riuscirà ad evitare la sconfitta: le reti totali saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Karlsson.

In Inter-Bologna le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1