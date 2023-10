Tennis, balletto sexy in diretta: la scollatura infiamma Instagram

Tennis, impossibile non rimanere senza respiro davanti a quella scollatura. Con il suo balletto sexy, ha infiammato i social.

I suoi scatti hanno fatto perdere la testa a tantissimi utenti e, con l’ultimo video apparso tra le sue storie di Instagram, ha deciso di dare il colpo di grazia a questi ultimi. Resistere al suo fascino è semplicemente impossibile: la sua è una bellezza fuori dal comune e con quel fisico mozzafiato ha conquistato milioni di persone.

Da quando ha ufficializzato la sua relazione con uno dei tennisti più apprezzati del momento, poi, è salita sul podio delle wag più affascinanti di sempre. La splendida Madalina Ghenea è nota per la sua carriera di modella e attrice. Classe 1987, originaria della Romania, da diversi anni vive in Italia, dove si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a numerosi spot e servizi fotografici.

La svolta per lei è arrivata nel 2011, con l’ingresso nel cast di Ballando con le stelle, trasmissione che le ha permesso di riscuotere un grandissimo successo. Nello stesso anno ha esordito al cinema ne I soliti idioti – Il film. Il pubblico, successivamente, l’ha vista in pellicole come Youth – La giovinezza e House of Gucci. Ma anche in serie come I Borgia.

Tennis, Madalina Ghenea incanta tutti: il balletto sexy è semplicemente irresistibile

Oltre ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico, Madalina Ghenea ha fatto spesso parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo aver avuto una chiacchieratissima relazione con il collega Gerard Butler, si è legata sentimentalmente a Matei Stratan, insieme al quale è diventata mamma della piccola Charlotte nel 2017. Due anni più tardi, tuttavia, la modella e l’imprenditore hanno deciso di separarsi.

In seguito alla rottura, Madalina si è avvicinata al tennista bulgaro Grigor Dimitri, celebre per i successi ottenuti nel corso della sua carriera. Ex numero 3 del mondo, attualmente si trova alla posizione numero 19 del ranking. Insieme formano una bellissima coppia, sempre più unita e affiatata. E da quando la loro relazione è stata ufficializzata lo scorso agosto, la Ghenea è salita sul podio delle wag più amate e seguite dai tifosi.

Anche questi ultimi si sono lasciati stregare dal suo charme. La modella e attrice, d’altronde, è dotata di una sensualità davvero impressionante e non ha di certo timore a sfoggiarla. Come si può vedere dalle immagini che spesso e volentieri condivide sui social: Madalina è sempre meravigliosa e, anche nelle foto e nei video in cui appare durante la sua quotidianità, non perde mai il suo fascino.

Basta dare un’occhiata alla storia recentemente condivisa dalla modella, nella quale è possibile vederla mentre si trova in auto, probabilmente per un viaggio di lavoro. Il suo umore è alle stelle, come si può notare nei video in cui si scatena (nonostante la cintura di sicurezza) a suon di musica. Ovviamente, ai fan non è sfuggita la scollatura generosa sfoderata dall’attrice: un dettaglio che ha fatto strabuzzare gli occhi a molti.