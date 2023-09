Hoffenheim-Borussia Dortmund è una partita della sesta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Un inizio in sordina quello del Borussia Dortmund, ma per certi versi non così difficile da prevedere dopo l’agghiacciante epilogo della scorsa stagione. I gialloneri si sono visti sfuggire il titolo all’ultima giornata, quando ormai sembrava tutto pronto per fare festa.

Normale che non fosse semplice ricominciare per Reus ed i suoi compagni: nelle prime tre giornate, infatti, oltre alla vittoria di misura con il Colonia sono arrivati due pareggi con le “piccole” Bochum e Heidenheim, che per il momento non consentono alla squadra di Edin Terzic di stare al passo delle prime delle classe, il solito Bayern Monaco e il sorprendente Bayer Leverkusen. La classifica però resta cortissima: il Borussia Dortmund è sesto ma ha solo due punti in meno rispetto a bavaresi e Aspirine. Nello scorso fine settimana, intanto, è arrivato un altro successo dopo quello di Friburgo: stavolta ad arrendersi ai gialloneri è stato il Wolfsburg. Niente festival del gol come nella città della Foresta Nera: a castigare i biancoverdi (1-0) ci ha pensato proprio capitan Reus, in un match in cui gli ospiti hanno creato poco o nulla. Si profila un bel test, adesso, nella trasferta di Sinsheim contro l’Hoffenheim, completamente rigenerato dalla cura Matarazzo.

L’allenatore statunitense di origini italiane, subentrato lo scorso febbraio ed artefice di una salvezza tutt’altro che scontata, sembra aver trovato un modo per far “girare” i biancoblu.

Dalla sconfitta all’esordio con il Friburgo l’Hoffenheim non solo non ha più perso una partita ma le ha vinte tutte. Emblematica del suo stato di forma la vittoria ottenuta nell’ultima giornata in casa dell’Union Berlino (0-2), che dopo soli 40 minuti di gioco era già sotto di due gol: prima il rigore trasformato da Kramaric – terza rete stagionale per il nazionale croato – e poi il sigillo dell’attaccante Beier, classe 2002 che sembra finalmente sbocciato.

Come vedere Hoffenheim-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Hoffenheim e Borussia Dortmund è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Distratto dall’imminente sfida (già cruciale) con il Milan in Champions League, il Borussia Dortmund potrebbe vedere interrompersi la striscia di vittorie in casa di un Hoffenheim che sta davvero brillando, trascinato da un Kramaric in grande spolvero. Sarà verosimilmente un match equilibrato, con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Borussia Dortmund

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Brooks, Vogt; Kadeřábek, Prömel, Stach, Skov; Kramarić; Weghorst, Beier.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1