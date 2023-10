Gratta e vinci, cinque su cinque: furto con sorpresa al party in ufficio

Gratta e vinci, la festa in ufficio ha riservato non pochi colpi di scena ai dipendenti: questa storia ha dell’incredibile.

Non avevano mai organizzato un party in ufficio. Tutt’al più erano usciti tutti insieme a bere una birra a ridosso delle festività natalizie, così da scambiarsi doni e auguri. Lo scorso anno, invece, hanno pensato che sarebbe stato carino ordinare il pranzo da fuori e mangiare nel quartier generale della loro azienda, la Harmon Dental Center di Louisville, nel Kentucky.

All’insolita festa in ufficio hanno preso parte in 13. Non sapevano ancora, i dipendenti, che il loro titolare, Bradley Harmon, aveva organizzato per loro un gioco molto divertente con delle regole ben precise. L’idea era quella di vivacizzare lo scambio dei regali con un “furto” reciproco di doni. Sarebbero stati, cioè, assegnati a casaccio, alla cieca. Ogni dipendente avrebbe dovuto scegliere un numero, al suo arrivo nella sala comune; successivamente, un’estrazione avrebbe stabilito a quale dei colleghi sarebbe spettato ogni singolo regalo di Natale. Un gioco confusionario, forse, ma spassosissimo, che ha regalato risate e colpi di scena a non finire agli impiegati di quel centro odontoiatrico.

Uno di loro, tuttavia, è stato di gran lunga più fortunato degli altri. Si tratta di Lori Janes, dipendente modello, alla quale sono toccati in sorte cinque i Gratta e vinci acquistati dalla collega Michelle. La cosa incredibile è che ognuno di quei tagliandi, a gran sorpresa, si è rivelato vincente.

Gratta e vinci, fortuna sfacciata: galeotta fu l’estrazione

Nei primi quattro Lori ha scovato cifre irrisorie, ma il meglio doveva ancora venire. Quando la Janes ha iniziato a grattar via la patina argentata dall’ultimo biglietto, appartenente alla serie Hit the Jackpot, è rimasta senza parole.

La presenza di due numeri a lei particolarmente cari, il 2 e il 14 – i giorni dei compleanno del marito e della figlia – le aveva già fatto presagire che quel grattino sarebbe stato più fortunato degli altri. Non poteva immaginare, però, che lì dentro ci fossero 175mila dollari. La donna, una volta compreso cosa fosse appena accaduto, è rimasta a bocca aperta. Era sotto shock, motivo per il quale i suoi colleghi hanno ben pensato di chiamare il marito chiedendogli di venirla a prendere.

La coppia ha già deciso di destinare la maggior parte di quella vincita all’istruzione universitaria dei propri figli. Un Natale irripetibile, insomma. E tutto per merito del signor Harmon, al quale Lori deve, ora più che mai, tantissimo.