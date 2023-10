Gratta e vinci, fortuna in vasetto: ha fatto tutto la scaramanzia

Gratta e vinci, la dea bendata si nascondeva in un vasetto. Ecco perché la storia di quest’uomo ha dell’incredibile.

Alcuni giocatori sono molto scaramantici e seguono dei riti ben precisi, quando si apprestano a dare la caccia alla dea bendata. Altri, invece, non lo sono per niente e si affidano solo ed esclusivamente al caso, nella speranza che sia la fortuna, eventualmente, a trovare loro, e non il contrario.

Non appartiene di certo a questa seconda categoria un certo uomo del Missouri, la cui storia ha veramente dell’incredibile. Nei giorni scorsi la stampa statunitense si è occupata in maniera piuttosto insistente della sua vicenda, non fosse altro per i dettagli, piuttosto insoliti, che la caratterizzano. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo al principio, cosicché anche voi possiate farvi un’idea di quanto sia accaduto. Iniziamo allora col dire che l’uomo in questione, secondo quanto riporta lo Charlotte Observer, un bel giorno si è recato in una rivendita di Gratta e vinci per acquistare un tagliando. O quella, per lo meno, era la sua intenzione, inizialmente.

Ha optato, forse incuriosito dalla grafica e dalla meccanica di gioco, per un biglietto della serie Triple Red 777. Con il primo grattino, il giocatore, originario della contea di Vernon, ha vinto 77 dollari. Ha quindi deciso, seduta stante, di investire quella cifra nell’acquisto di altri tagliandi. Ne ha comprati, per la precisione, altri 7, spendendo 10 dollari l’uno per un totale, quindi, di 70 dollari. Il tutto in preda alla scaramanzia più totale e nella convinzione che quel fatidico 7, che nella smorfia napoletana corrisponde al vaso o vasetto, potesse essere il suo numero fortunato. Quello che gli avrebbe permesso di svoltare.

Gratta e vinci, dica 7: uno in più avrebbe fatto la differenza

Non aveva tutti i torti. Come riporta un comunicato stampa diramato dalla lotteria del Missouri lo scorso 10 ottobre, in uno di quei Gratta e vinci della serie Triple Red 777 si nascondeva un premio da urlo.

L’uomo non è stato fortunato al punto tale da scovare la vincita massima, che sarebbe stata pari a 777mila e 777 dollari, ma ha dovuto “accontentarsi” di 77mila e 777 dollari. Un 7 in più avrebbe fatto significativamente la differenza, in questo caso, ma non si può certo dire che una somma del genere non faccia comodo, anzi.

Lui, dal canto suo, stenta ancora a credere a cosa sia accaduto e a come il 7 gli abbia portato fortuna. “Mi sono tolto gli occhiali e mi sono stropicciato gli occhi perché pensavo di vedere doppio”, ha difatti raccontato il Gastone del Nevada ai funzionari della lotteria.