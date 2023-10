Corona, altre le rivelazioni sul caso scommesse: “Ecco i dettagli”

Domani sera l’ex parlamentare e oggi conduttrice Nunzia De Girolamo intervisterà Fabrizio Corona sul caso scommesse, ed è già polemica.

È giusto che Nunzia de Girolamo, giornalista e conduttrice RAI, dia spazio in un programma del servizio pubblico Fabrizio Corona, tornato in auge con le rivelazioni sulle scommesse nel calcio? La giornalista è intervenuta ai microfoni di TvPlay.

“Qui sotto processo non c’è il calcio e non siamo a Calciopoli“, ha dichiarato la de Girolamo, “dove c’erano altre forme di reato. In questo caso, i ragazzi scommettevano e quindi parliamo di etica. Questo lo dico ai gruppi parlamentari che si sono posti il problema di questa interrogazione: il legislatore si dovrebbe preoccupare anche di un altro fatto… Come mai la giustizia sportiva punisce un calciatore se scommette sul calcio e il legislatore non si interroga sull’utilità di una legge in questo senso?”

“Forse così ci sarebbe un deterrente più forte“, ha suggerito la giornalista. “È bene che facciano tutte le interrogazioni del caso. Ma qui è arrivata prima la giustizia sportiva di quella ordinaria. I giocatori scommettevano e sono affetti da ludopatia, ma non si vendevano le partite. Questo ci terrò a sottolinearlo nella mia trasmissione“.

Secondo la de Girolamo nel calcio ci sono cose bellissime e quindi da valorizzare e rispettare. E, in generalez servirebbe più rispetto anche nei confronti dei tifosi.

Corona da Nunzia de Girolamo: “Ecco cosa gli chiederò sul caso scommesse“

“Da quello che ho capito“, ha continuato l’intervistata, “ci sono giocatori come, per esempio, Fagioli che sta facendo un patteggiamento con la giustizia sportiva perché si è autoaccusato di ludopatia. Quindi non giocava solo sul calcio ma anche su altro“.

“La ludopatia è una malattia, e quindi come servizio pubblico dobbiamo informare anche su questo: è una malattia che può rovinare la vita. Il calcio appassiona e in tantissimi paghiamo i biglietti per andare allo stadio e vedere le partite, però poi in campo ci sono anche giocatori che sono ragazzi con tutte le loro fragilità“.

“Ci sono tanti fattori e tanti interessi su cui innestare dibattito e critica. Corona viene in questo caso come ospite per dare una notizia, da persona che ha studiato il caso delle scommesse“, ha continuato l’ex parlamentare.

“Pensiamo non ci sia da nascondere le verità ma che vadano analizzate. In questo caso, è arrivata prima della giustizia sportiva di quella ordinaria, con tutte poi le conseguenze del caso su pene e squalifiche, e in questo c’è molta chiarezza. Sono poi curiosa di conoscere più aspetti di questo mondo e farò diverse domande a Corona, su come scommettevano, quali circuiti seguivano e tanto altro. Anche per tranquillizzare i tifosi sulla linearità delle partite che vanno a vedere”.

“Corona è stato già ospite altrove, magari per parlare di sé stesso o della sua vita, ma Corona è sempre lo stesso, non cambia la persona. Adesso viene da me, a portare una notizia che interessa il popolo“, ha concluso la cobduttrice. “Infatti, si chiama Avanti Popolo il mio programma”.