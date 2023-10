Malta-Ucraina, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Malta-Ucraina è un match dell’ottava giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Per l’Ucraina di Serhiy Rebrov è la penultima uscita prima dell’attesissimo scontro diretto con l’Italia, in programma il prossimo 20 novembre. Ai gialloblù, oggi a pari punti i classifica con gli azzurri (che però hanno una partita in meno), non resta che battere il fanalino di coda Malta e sperare in un passo falso degli uomini di Luciano Spalletti.

Anzi, due, visto che dopo il big match di Wembley con l’Inghilterra, ormai a un passo dalla qualificazione, l’Italia dovrà vedersela con la Macedonia del Nord, buccia di banana sulla quale è già scivolata lo scorso settembre. Ecco perché l’Ucraina non può fallire nella sfida di Ta’ Qali: fondamentale arrivare a 13 punti, pura sapendo che la possibilità di non essere padrona del proprio destino tra un mese è sempre molto alta. Stepanenko e compagni, ad ogni modo, non hanno compiuto passi falsi nel match di sabato scontro contro i nordmacedoni, giocato in campo neutro come accade da un po’ di tempo a causa del conflitto con la Russia che sta interessando il paese. Un gol per tempo (Sudakov e Karavayev) e Macedonia del Nord k.o., per un successo che mancava da tre partite: nelle ultime due erano arrivati un pareggio e una sconfitta con Inghilterra e Italia.

Contro Malta, oltre agli infortunati Tsygankov e Yarmolenko, il commissario tecnico Rebrov dovrà fare a meno anche dello squalificato Malinovskyi.

Dovrebbe bastare, tuttavia, per piegare la piccola selezione maltese, guidata dall’italiano Michele Marcolini. I biancorossi non hanno particolarmente entusiasmato contro l’Italia sabato scorso a Bari (4-0) non riuscendo a limitare i danni come invece era avvenuto nella gara d’andata. La prestazione migliore i maltesi l’hanno offerta proprio contro l’Ucraina a giugno, perdendo di misura (1-0) ma resistendo fino a venti minuti dalla fine.

Come vedere Malta-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Malta e Ucraina è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Ta’ Qali Stadium di Attard, a Malta. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Come contro l’Italia, Malta resterà rintanata per la maggior parte del tempo nella propria area: finora gli uomini di Marcolini hanno segnato un solo gol in sei partite e devono anche fare a meno del loro miglior giocatore, Teuma. Motivo per cui l’Ucraina, oltre a portare a casa i tre punti terrà verosimilmente anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Malta-Ucraina

MALTA (5-3-2): Bonello; Attard, S. Borg, Muscat, Pepe, Shaw; Kristensen, Guillaumier, Yankam; J. Mbong, Montebello.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3