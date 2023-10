Le Havre-Lens, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Le Havre-Lens è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Nelle ultime settimane il neopromosso Le Havre è rientrato nei ranghi. Per la prima volta da quando è iniziato il campionato ha perso due partite consecutive, entrambe concluse senza senza segnare gol. Certo, c’è l’attenuante del valore degli avversari, visto nel giro di pochi giorni ha affrontato Lille (0-2) e Marsiglia (3-0), due squadre costruite per lottare per un posto in Europa e che l’Europa attualmente la stanno giocando.

Nove punti in classifica e +2 sul terzultimo posto in classifica rappresentano in ogni caso un buon bottino per un club che è tornato a giocare in massima serie dopo ben 15 anni di assenza. Prima del doppio k.o. gli uomini guidati dallo sloveno Luka Elsner avevano inanellato quattro risultati utili di fila, striscia in cui sono arrivate le prime vittorie della stagione, ai danni di Lorient e Clermont. Il calendario però non concede alcuna tregua e dopo la sosta per gli impegni delle nazionali allo Stade Oceane arriva il Lens di Franck Haise, che si è ritrovato dopo un avvio disastroso. I giallorossi, che lo scorso anno hanno conteso il titolo al Psg, hanno ricominciato a correre dopo una sessione estiva di calciomercato che li ha costretti a salutare alcuni protagonisti della passata stagione come capitan Fofana o il bomber Openda, finiti rispettivamente in Saudi Pro League e Bundesliga.

La striscia positiva del Lens

Il Lens ha un punto in meno del Le Havre ma non perde dalla sfida con il Metz dello scorso settembre e nelle ultime tre giornate ha collezionato due vittorie e un pareggio.

Prima della sosta i giallorossi hanno impattato con il Lille (1-1) nel sentitissimo Derby du Nord: una rete di Machado nella ripresa ha vanificato il vantaggio ospite di André. Haise a Le Havre ritrova Gradit in difesa, ma davanti dovrà fare a meno dell’attaccante Wahi, squalificato per somma di gialli. Assenza pesante, visto che l’ex Montpellier è stato il man of the match della sfida con l’Arsenal in Champions League con un gol e un assist.

Come vedere Le Havre-Lens in diretta tv e in streaming

La gara tra Le Havre e Lens, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

La flessione del Le Havre suggerisce di stare con il Lens, in netta ripresa dopo un inizio da dimenticare. Nonostante qualche assenza, i giallorossi saranno in grado di evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Le Havre-Lens

LE HAVRE (4-4-2): Desmas; Salmier, Sangante, Lloris, Operi; Nego, Kuzyaev, Touré, Casimir; Alioui, Bayo.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Diouf, Frankowski; Sotoca, Saïd, Fulgini.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1