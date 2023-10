Osasuna-Granada, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Osasuna-Granada è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ripartono i maggiori campionati europei e riparte anche la Liga con l’anticipo tra Osasuna e Granada, due squadre che al momento stazionano nella parte destra della classifica. Il club di Pamplona occupa il dodicesimo posto, di punti ne ha totalizzati 10 in nove giornate ed è equidistante sia dalla zona Europa che da quella retrocessione.

Tra le sorprese della scorsa stagione, conclusa con una storica qualificazione ad una coppa europea, la Conference League, i Navarri hanno dovuto superare il trauma dell’eliminazione ai preliminari della terza manifestazione continentale: la squadra di Jagoba Arrasate si è dovuta arrendere al più esperto Club Brugge. Il flop europeo ha finito per condizionare pure le prime giornate di campionato: da settembre in poi l’Osasuna ha vinto solo una partita su sei, racimolando a malapena quattro punti nello stesso lasso di tempo. Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie con il successo in casa del neopromosso Alaves, Arrasate e i suoi ragazzi sono stati letteralmente presi a pallate dal Real Madrid (4-0) al Nuevo Bernabeu.

Tornato in massima serie dopo un solo anno di purgatorio, il Granada sembra aver superato il momento difficile: è reduce da tre pareggi consecutivi.

Gli andalusi, attualmente penultimi in classifica a quota 6 punti, dopo aver fermato Betis e Almeria nell’ultima giornata hanno strappato un punto contro il Barcellona, costretto a recuperare un doppio svantaggio. Grande protagonista il giovane talento Bryan Zaragoza, premiato dal commissario tecnico spagnolo de la Fuente con la convocazione in nazionale.

Come vedere Osasuna-Granada in diretta tv e streaming

La sfida tra Osasuna e Granada è valida per la nona giornata della Liga spagnola ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione da parte dei padroni di casa dopo la debacle di Madrid: è assai probabile che l’Osasuna eviti quantomeno la sconfitta. Occhio, tuttavia, ad un Granada in lieve crescita ma che subisce ancora troppi gol: un campanello d’allarme per una squadra che deve puntare a mantenere la categoria.

Le probabili formazioni di Osasuna-Granada

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rubén Peña, David García, Catena, Juan Cruz; Torró, Moncayola; Chimy, Oroz, Rubén García; Budimir.

GRANADA (4-2-2): Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Miquel, Neva; Zaragoza, Villar, Gumbau, Callejón; Boyé, Uzuni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1