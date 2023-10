Real Madrid-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Osasuna è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una doppia prova di forza arrivata in una sola settimana. Sicuramente meno importante quella in Liga, di certo quella proprio da petto in fuori in Champions League contro il Napoli. Il Real Madrid è primo in Spagna ed è primo nel proprio raggruppamento europeo. E prima della sosta non se ne vuole andare di certo al riposo senza essere davanti a tutti nel massimo campionato spagnolo.

E l’impegno per la squadra di Carlo Ancelotti è agevole. Al nuovo Santiago Bernabeu, un gioiellino dopo il restauro, arriva l’Osasuna che, dopo un periodo di profonda crisi, è tornato alla vittoria contro l’Alaves in trasferta. C’è pure un dato che spinge gli ospiti a crederci, un dato che dice che, nelle ultime cinque uscite a differenza di quello che si potrebbe pensare gli ospiti per due volte hanno tirato fuori un pareggio. Allora crederci, magari per riuscire a portare un punto a casa. Perché pensare oltre è quasi impossibile.

Nonostante quelli che possono essere i pensieri c’è pure un’altra cosa: il Real Madrid è nettamente superiore, ha perso solamente una volta in questa stagione, e per il resto ha vinto tutte le partite che ha giocato. Insomma, non sembra proprio essere il momento di affrontare con tranquillità la formazione del tecnico italiano.

Dove vedere Real Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

Real Madrid-Osasuna è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che non solo sulla carta è senza storia. Questa è una gara che realmente non dovrebbe regalare grossi scossoni. Troppo forte il Real che, in una gara da almeno tre reti complessive, si prenderà gli ennesimi tre punti della stagione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Osasuna

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Pena, Catena, D Garcia, Cruz; Moncayola, Munoz, Oroz; Ruben Garcia, Budimir, Arnaiz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1