Lotteria, dea bendata terzo incomodo: la vincita divide marito e moglie

Lotteria, nel loro caso la grossa vincita non ha portato nient’altro che guai: la dea bendata li ha divisi.

Decidere in che modo spendere i soldi vinti alla Lotteria o al Gratta e vinci è senz’altro la parte più divertente del processo di gioco. O così dovrebbe essere, per lo meno. Già, perché non sempre le cose vanno per il verso giusto e la storia che stiamo per raccontarvi, ahinoi, ne è la dimostrazione.

John e Joanne Fidler di Dearham, nel Nord-ovest dell’Inghilterra, hanno scoperto nei giorni scorsi di essersi aggiudicati una parte del jackpot messo in palio dalla People’s Postcode Lottery. Si tratta di un concorso ad estrazione del tutto unico nel suo genere che premia, di volta in volta, il quartiere che la dea bendata ha deciso di baciare. Per giocare a questa lotteria, ci si deve abbonare alle estrazioni, al costo di 12 sterline al mese, con il proprio codice postale. I sorteggi sono a cadenza mensile e il 33% dell’intero montepremi viene devoluto, puntualmente, in beneficenza. La parte restante, invece, viene equamente suddivisa tra i vicini del quartiere estratto che hanno aderito all’iniziativa e pagato il canone mensile.

E così, quando la coppia della contea di Cumbria ha scoperto che la strada in cui risiedono aveva vinto alla lotteria, ha ovviamente fatto i salti di gioia. Non sapevano ancora, i due coniugi, che presto sarebbero iniziati i guai.

Lotteria, vincono e litigano: cosa è successo a Dearham

La prima cosa che la famiglia ha fatto, una volta appresa la bella notizia, è stata volare in Florida, a Walt Disney World, per trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento e della spensieratezza. La vacanza è filata liscia come l’olio, mentre il rientro a Dearham è stato molto più difficile del previsto.

Marito e moglie hanno iniziato a confrontarsi su come spendere il denaro vinto alla People’s Postcode Lottery – 125mila sterline circa – e hanno subito capito di essere in forte disaccordo. Joanne avrebbe voluto comprare una nuova automobile a sette posti, mentre John riteneva questa spesa assolutamente superflua. L’uomo avrebbe voluto, invece, creare un ampliamento per la loro casa, in maniera tale da renderla confortevole e più spaziosa per i loro tre figli.

Non sono riusciti ad arrivare ad un dunque, i coniugi Fidler, ragion per cui hanno preso una decisione di comune accordo. Una decisione piuttosto insolita, ma di certo legittima. Divideranno l’assegno, in maniera tale che ognuno possa spendere la propria parte come meglio credere. E che non si azzardi più, la dea bendata, a mettere il dito tra moglie e marito.