Tennis, il top con vista è illegale: il lato A delizia i follower

Tennis, con quel top ha fatto girare la testa a tantissimi follower. Il selfie, su Instagram, ha fatto faville.

Dopo aver raggiunto la notorietà come tennista, facendosi notare per i risultati ottenuti in campo, l’atleta ha deciso di cambiare vita sorprendendo parecchio il pubblico. L’ex numero 39 del ranking mondiale, infatti, è ormai famosa per gli scatti mozzafiato che condivide sui social lasciando di volta in volta i fan a bocca aperta. Di recente ha deliziato questi ultimi con un selfie a dir poco illegale.

L’affascinante protagonista del nostro articolo è nata nel 1985 a Rossville, in Georgia, e si è avvicinata al mondo del tennis da giovanissima. Nel 2000 ha debuttato come professionista e, a distanza di tre anni, si è affermata al suo best ranking alla posizione numero 39 della classifica mondiale. Una grandissima soddisfazione, arrivata dopo essersi spinta fino alla semifinale del torneo di Charleston.

Col passare del tempo, tuttavia, Ashley Harkleroad ha deciso di cambiare rotta. Nel 2008 l’atleta ha realizzato un chiacchieratissimo servizio fotografico per Playboy. Passata alla storia come la prima giocatrice in assoluto ad aver posato per la nota rivista, negli anni seguenti si è progressivamente allontanata dal mondo del tennis. Dopo la nascita dei suoi due figli (rispettivamente nel 2009 e nel 2011) ha abbandonato le competizioni.

Tennis, Ashley Harkleroad lascia i fan a bocca aperta con il suo top: il selfie a tutto fascino

Nonostante il suo ritiro dal tennis, la meravigliosa Ashley Harkleroad continua ad essere molto seguita dai tifosi e non solo. Sono tantissimi gli utenti che, sui social, hanno perso totalmente la testa per lei, la quale ha saputo conquistarli grazie al suo charme e alla sua sensualità unici.

In seguito all’abbandono dello sport che l’ha portata alla notorietà, infatti, l’ex giocatrice si è cimentata nella carriera di modella. Le foto che condivide sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 130 mila persone, vengono puntualmente sommerse dai commenti degli user stregati dalla sua bellezza e sempre pronti a riempirla di complimenti. Di recente Ashley ha fatto una vera e propria strage di cuori con un selfie semplicemente mozzafiato.

Come si può vedere nell’immagine sovrastante, ha voluto sfoggiare un top, che i fan hanno molto apprezzato. Questo lascia poco spazio all’immaginazione esaltando le curve sinuose dell’ex tennista. La Harkleroad, nello scatto, è stupenda come sempre. I capelli biondi le incorniciano il viso, mentre guarda in camera con il suo sguardo profondo e suadente.

Tantissimi i commenti degli utenti, i quali si sono potuti rifare gli occhi davanti al suo fascino irresistibile. “Bellissima”, è stata la risposta di un fan, al quale hanno fatto eco in molti. Altri follower non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sul look di Ashley e, ovviamente, sul suo sensualissimo top: impossibile, per loro, rimanere indifferenti.