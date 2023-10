Camila Giorgi, filtri o no non cambia niente: look micidiale, fan in estasi

Camila Giorgi è tornata a far scatenare i social con i suoi scatti da capogiro. Il look micidiale ha steso tutti.

Oltre ad essersi guadagnata una notevole popolarità – non solo in Italia ma anche a livello internazionale – per le sue vittorie, Camila Giorgi è ormai famosa per essere una delle tenniste più desiderate di sempre. Sui social non si risparmia mai, con foto da perdere il respiro che ogni volta mandano in delirio i fan. Con l’ultimo scatto apparso sul suo profilo è tornata a far scatenare questi ultimi.

La tennista di Macerata nel corso della sua carriera ha riscosso diversi successi. Tutto per Camila Giorgi è cominciato quando aveva solamente 5 anni. Dopo aver praticato ginnastica artistica da bambina, si è lasciata totalmente stregare dal mondo del tennis, decidendo di concentrarsi su quest’ultimo. Fin da giovanissima si è fatta notare per i traguardi raggiunti, esordendo a soli 14 anni nelle competizioni professionistiche.

Camila si è aggiudicata la vittoria di 4 titoli WTA spingendosi fino alla 26esima posizione del ranking mondiale. La tennista è considerata una delle migliori giocatrici italiane di tutti i tempi, nota per essere stata la seconda atleta nella storia del Paese (dopo la leggendaria Flavia Pennetta) ad aver trionfato in un torneo come il Canada Open, che ha vinto nel 2021.

Camila Giorgi, il selfie allo specchio è da togliere il respiro: la tennista incanta tutti con il suo fisico scolpito

Anche quest’anno la tennista ha portato a casa importanti soddisfazioni. La Giorgi, infatti, ha ottenuto il suo quarto titolo in occasione del WTA 250 di Mérida. Un ottimo risultato per la campionessa che, in questi mesi, ha dovuto fare i conti con alcuni alti e bassi ed infortuni che l’hanno costretta a rinunciare a competizioni come la Billie Jean King Cup.

Nonostante tutto, però, la tennista non si lascia mai scoraggiare. Camila può contare, inoltre, sul supporto e l’affetto di tantissimi fan e ammiratori che fanno il tifo per lei mentre è sul campo. E quando non è impegnata in allenamenti e match, la tennista fa sognare questi ultimi con i suoi scatti mozzafiato.

D’altronde, non ha mai fatto mistero della sua passione per il mondo della moda e dei servizi fotografici, diventando anche ambasciatrice e modella ufficiale del marchio Giomila. Sui social, la Giorgi delizia spesso e volentieri i follower con foto in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. Ma oltre agli shooting, la tennista si è ormai guadagnata una certa fama per i suoi sensualissimi selfie.

L’ultima immagine apparsa tra le sue storie è solamente una delle tante chicche postate dalla meravigliosa giocatrice. Nello scatto in bianco e nero, quest’ultima indossa un paio di leggins attillati abbinati ad un crop-top: il look le calza a pennello, sottolineando la sua bellissima silhouette. Con il suo fisico scolpito, l’affascinante Camila riesce sempre a lasciare i fan senza respiro.