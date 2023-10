Camila Giorgi cocciuta e spietata: like fuori controllo per gli shorts rubacuori

Camila Giorgi, nessuna pietà per i follower: la tennista marchigiana ha colpito ancora una volta nel segno.

Non si può dire che le ultime notizie circolate siano state rassicuranti. Anzi, hanno fatto preoccupare, per ovvie ragioni, tutti i suoi sostenitori. Non lascia presagire niente di buono, in effetti, il fatto che abbia deciso di dare forfait all’evento al quale avrebbe dovuto presenziare nelle prossime settimane.

Tathiana Garbin, coach della Nazionale femminile di tennis, dovrà fare a meno di lei all’Estadio de la Cartuja di Siviglia, che tra poco meno di un mese ospiterà le Finals della Billie Jean King Cup 2023. Camila Giorgi, ex numero 1 del Bel Paese, era ovviamente stata convocata, ma per cause di forza maggiore ha dovuto declinare l’invito dell’allenatrice azzurra. La tennista marchigiana, secondo le informazioni sin qui trapelate, starebbe facendo i conti con un non meglio specificato problema al piede. Non sarebbe nelle condizioni, quindi, di scendere in campo e di onorare la maglia della Nazionale, motivo per il quale avrebbe dunque deciso di disertare l’evento.

A questo punto, appare assai difficile che possa rimettersi in sesto prima del rush finale della stagione. Il che è un vero peccato, dal momento che, passo dopo passo, stava risalendo il ranking. Ma tant’è: potrà sempre riprovarci il prossimo anno e chissà, regalarsi, magari, anche qualche soddisfazione in più.

Camila Giorgi se la ride e i follower sognano

Per il momento, non potendo scendere in campo, le sole soddisfazioni che si sta prendendo stanno arrivando sui social network. Lì è amatissima ed è per questo motivo che la bella Camila trova sempre il modo di mantenere un filo diretto con i suoi follower. Che, a giudicare dai numeri del suo profilo, crescono ogni giorno di più.

Con loro è stata crudele, spietata, senza cuore oseremmo addirittura dire, nelle ultime ore. Ha postato uno scatto dal quale si evince chiaramente che non ha avuto alcuna pietà dei suoi fan. Perché, se ne avesse avuta anche solo un pizzico, avrebbe optato forse per qualcosa di diverso. Invece no. Camila Giorgi lo ha rifatto. Ha rispolverato i suoi shorts rubacuori e si è agghindata di tutto punto per una serata ad alta temperatura.

E poi, come spesso fa, ha posato per uno scatto di quelli che ci vorrà un bel po’ di tempo, per toglierselo dalla mente. Splendida, con i suoi pantaloncini inguinali e con il suo top animalier, se la ride di gusto, la stella di Macerata. Al pensiero, probabilmente, di tutti i cuori e complimenti che avrebbe ricevuto in direct.