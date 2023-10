Camila Giorgi lo nasconde bene: shorts e top oltre ogni immaginazione

Camila Giorgi si mostra in sala pesi in tutto il suo splendore e nasconde bene il suo “segreto”: una cascata di like per la tennista azzurra.

Tathiana Garbin e le altre ragazze avrebbero avuto un gran bisogno di lei e dei suoi colpi da maestra, ma Camila Giorgi non ci sarà. Così come la Nazionale azzurra ha dovuto fare a meno di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini, nella fase a gironi della Coppa Davis, anche il gruppo femminile dovrà farcela senza l’ex numero 1 d’Italia.

La tennista marchigiana non potrà volare a Siviglia, come reso noto nelle scorse ore, per via di un problema al piede. Lo stesso motivo per il quale, naturalmente, non è scesa in campo nelle ultime settimane. Saranno Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, ora, a lottare alle Finals della Billie Jean King Cup 2023. Il torneo femminile a squadre si giocherà sul veloce indoor dello Estadio de la Cartuja della città iberica e le azzurre dovranno vedersela contro la Francia e contro la Germania. Un girone molto ostico, ma la speranza è che le giocatrici, capitanate dalla Garbin, possa fare un “miracolo”. Esordiranno l’8 novembre prossimo contro le avversarie d’Oltralpe, mentre il giorno successivo affronteranno la formazione teutonica.

Appare probabile, alla luce di questo forfait, che la stagione 2023 di Camila Giorgi sia dunque definitivamente giunta al capolinea. Difficile pensare che possa scendere in campo prima che cali il sipario su quest’annata; molto probabilmente, quindi, ci vorrà gennaio, perché possa tornare a giocare senza il rischio di compromettere il suo piede.

Sebbene non sia sufficientemente in forma da dare man forte alle sue compagne di squadra, la bella marchigiana si sta comunque allenando sodo per recuperare dall’infortunio in questione. Negli ultimi giorni si è fatta vedere molto spesso in palestra, a dimostrazione del fatto che non molla mai la presa.

