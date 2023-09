Camila Giorgi, sorpresa riuscita: lo scatto fa volare i fan

Camila Giorgi, così la tennista marchigiana ha colto di sorpresa i suoi numerosi sostenitori: stupiti due volte.

Non era ancora chiaro cosa intendesse fare. E quando, nei giorni scorsi, si era localizzata in Argentina, avevamo pensato che per il momento avesse deciso di mettere tutto in stand-by. Anche perché, chi la segue lo sa, non è solita dare informazioni a proposito delle sue intenzioni e dei suoi spostamenti.

La sorpresa che aveva in serbo per i tifosi l’ha svelata piano piano, Camila Giorgi. Il che ha contribuito a renderla ancor più speciale. Non intendeva regalarsi, come avevamo pensato, una pausa relax in Argentina, dove comunque si reca spesso e volentieri, essendo la terra natia di papà Sergio. Dopo qualche giorno a Buenos Aires, infatti, la bella tennista marchigiana si è spostata altrove. Lo ha rivelato con un post, con una foto scattata all’aeroporto nel momento in cui i suoi piedi hanno toccato il suolo messicano.

Abbiamo così scoperto che la campionessa di Macerata parteciperà al torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Le tenniste in gara giocheranno dal 17 al 23 settembre e sono tanti i nomi di spicco nel tabellone principale dell’appuntamento in programma in Messico. A guidare il seeding ci sarà Iga Swiatek, ma hanno risposto all’appello anche Jessica Pegula ed Elena Ribakina. Sarà folta e ben nutrita anche la rappresentanza azzurra: oltre alla Giorgi scenderanno in campo, infatti, anche Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Camila Giorgi, effetto sorpresa al quadrato

La sorpresa di Camila, in ogni caso, non si limitava alla sola foto, con annesso annuncio fra le righe, scattata all’aeroporto di Guadalajara. Poco dopo una seconda immagine, ben più “esplicita” della prima, ha fatto volare, è proprio il caso di dirlo, i tifosi dell’ex numero 1 d’Italia.

Stavolta in primo piano c’è lei, riflessa nello specchio di un ascensore, intenta a scattarsi uno dei suoi proverbiali selfie. Bella come il sole, ma non è una novità, sfoggia un completo attillatissimo che segue alla perfezione le sue curve e il suo corpo divinamente scolpito. La t-shirt bianca ci regala qualche trasparenza inaspettata, mentre i pantaloncini stretch di colore beige lasciano, stretti come sono, ben poco spazio all’immaginazione.

Una foto da rivedere più e più volte, almeno fino a che non sarà tempo, per lei, di scendere in campo in Messico per una nuova avventura. Scopriremo poi, nelle prossime ore, cosa le avrà riservato il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Guadalajara e chi sarà la sua prima avversaria.