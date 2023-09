Camila Giorgi, Argentina mon amour: l’abito caliente infiamma il web

Camila Giorgi, si torna sempre dove si è stati felici: un abito supersexy per sbarcare nella sua terra del cuore.

In Italia è cresciuta, sebbene in quanto tennista abituata a spostarsi da un angolo all’altro del globo sia un po’ una cittadina del mondo. Il suo cuore, però, parla spagnolo. E lo dimostra il fatto che non perda occasione per volare in Sudamerica ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Anche lo scorso anno, di questi stessi tempi, era partita alla volta dell’Argentina. Lo aveva fatto, presumibilmente, per lasciarsi alle spalle la storia, a quel punto già naufragata, con il tennista di Buenos Aires Santiago Rodriguez Taverna. E lì, quanto meno a giudicare dalle numerose foto e dalle tantissime storie condivise con i suoi follower, se l’era spassata alla grande ed era “guarita”. Si torna sempre dove si è stati felici, ragion per cui eccola di nuovo lì, la bella Camila Giorgi, nel Paese natale di papà Sergio, punto di riferimento indissolubile per la tennista marchigiana.

La campionessa del Masters 1000 di Montreal 2021 è arrivata nelle scorse ore e subito ha iniziato a postare una carrellata di scatti. Scatti dai quali traspare chiaramente il suo amore infinito per quella terra ricca di fascino, non fosse altro per il fatto, appunto, che è assai raro che la tennista posti foto dei luoghi che visita. In Argentina lo fa talmente spesso, invece, che è evidente che sia orgogliosa delle sue radici latine.

Camila Giorgi, si torna sempre dove si è stati felici

Non appena ha messo piede in Sudamerica, quindi, la splendida Camila non ha perso un solo minuto. Ha subito colto la palla al balzo e messo in mostra il suo lato così deliziosamente caliente, quello stesso lato che le ha permesso di diventare, oltre che una tennista di grande talento, anche una delle donne più affascinanti del mondo dello sport.

L’abito che ha indossato al suo arrivo in Argentina, in effetti, non lascia il benché minimo spazio all’immaginazione. Si tratta di un modello incrociato sul davanti, con la manica a 3/4, talmente corto che, ne siamo certi, la totalità dei suoi follower sarà rimasta senza fiato, una volta imbattutasi in questo scatto.

La scollatura notevole, unita alle gambe in primo piano, ha fatto il resto, contribuendo a rendere questo scatto così pericoloso e meritevole di attenzione. E se questo era solo l’inizio, davvero non osiamo immaginare quante e quali sorprese possa ancora riservarci la campionessa marchigiana. Che, ormai lo sappiamo bene, è capace di tutto.