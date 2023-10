I pronostici di lunedì 16 ottobre: Qualificazioni Europei 2024 e Serie C

I pronostici di lunedì 16 ottobre: ci sono altre sette partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite di Serie C.

Nel gruppo F di qualificazione agli Europei del 2024 il Belgio ha già staccato ufficialmente il pass per la fase finale: l’altra squadra a ottenerlo dovrebbe essere l’Austria, che ha bisogno dei tre punti in Azerbaigian. L’unico ostacolo è rappresentato dalla Svezia, che però ha una partita ben più difficile proprio contro Lukaku e compagni che come al solito nelle fasi di qualificazione sono imbattibili, salvo poi perdersi per strada nelle fasi finali dei tornei più importanti.

Rischia di trovarsi clamorosamente fuori dai giochi l’Olanda, che ha solo la vittoria a disposizione nella trasferta in Grecia. Altro scontro diretto per il secondo posto è quello del gruppo J tra Lussemburgo e Slovacchia, con gli ospiti che avanti di due punti in classifica sembrano in grado di chiudere definitivamente i conti.

Pronostici altre partite

Si giocano anche quattro posticipi di Serie C con il Pescara di Zeman che dopo la sorprendente sconfitta infrasettimanale punta a ripartire come al solito a suon di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Belgio vincente in Belgio-Svezia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Austria (in Azerbaigian-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Olanda o pareggio (in Grecia-Olanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Portogallo (in Bosnia-Portogallo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Slovacchia o pareggio (in Lussemburgo-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Grecia-Olanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Bosnia-Portogallo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Pescara-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Grecia-Olanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Belgio-Svezia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Lussemburgo-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Slovacchia vincente e almeno un gol per squadra (in Lussemburgo-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)