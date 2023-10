Grecia-Olanda, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Grecia-Olanda è un match dell’ottava giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

La Grecia adesso sogna. Sogna di poter tornare a partecipare, a distanza di 12 lunghi anni dall’ultima volta, alla fase finale di un campionato europeo. Un’impresa difficile ma non impossibile, come sembrava esserlo al momento del sorteggio.

Quando mancano soltanto due partite alla fine delle qualificazioni, la situazione nel gruppo B è definita solo in parte: la Francia ha già staccato un pass per Germania 2024 ed è praticamente certa di chiude il girone al primo posto; dietro ai vicecampioni del mondo, a sorpresa, ci sono gli ellenici, a quota 12 punti, tre in più dell’Olanda, che però deve ancora recuperare una partita; Irlanda e Gibilterra sono ormai fuori dai giochi. Va da sé che lo scontro cruciale è quello di Atene, dove va in scena una sorta di spareggio tra gli uomini di Gus Poyet e quelli di Ronald Koeman, obbligati a vincere per non essere costretti a conquistare la qualificazione attraverso gli spareggi. L’Olanda, dicevamo, ha una gara in meno rispetto alla Grecia. E, considerando che a novembre affronterà le due selezioni già eliminate, in caso di vittoria all’Opap Arena andrebbe a pochi centimetri dall’obiettivo.

L’Olanda non può sbagliare

Dal canto suo, la Grecia deve obbligatoriamente evitare la sconfitta, anche perché tra un mese dovrà vedersela con la Francia. Già qualificata, ma pur sempre la Francia.

L’unico modo per chiudere i conti con un turno d’anticipo e condannare l’Olanda ai playoff sarebbe vincere con più di quattro gol di scarto, ipotesi tuttavia irrealistica. Grecia che, ad ogni modo, non lascerà nulla di intentato, pur sapendo di essere di gran lunga inferiore agli olandesi. Che, non a caso, a settembre hanno avuto la meglio con un rotondo 3-0. Certo, nella capitale ellenica troveranno un’atmosfera diversa ma soprattutto una squadra galvanizzata dalla bella vittoria in Irlanda (0-2), la seconda di fila dopo i cinque gol rifilati a Gibilterra. L’Olanda invece non è riuscita a vendicare il 4-0 dell’andata con la Francia, arrendendosi ad un Mbappé in versione deluxe, autore di due reti, una più bella dell’altra. Koeman ad Atene dovrà probabilmente fare a meno dell’attaccante Weghorst, uscito per un problema fisico a metà secondo tempo: il suo posto verrà preso da Malen.

Come vedere Grecia-Olanda in diretta tv e in streaming

Grecia-Olanda è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà all’OPAP Arena di Atene, in Grecia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Grecia ci crede e potrebbe mettere in difficoltà l’Olanda più di quanto non abbia fatto lo scorso settembre. Sì, in campo i valori sono diversi e gli uomini di Koeman, a nostro parere, restano favoriti ma potremmo assistere ad una gara più equilibrata del previsto, in cui verosimilmente anche i padroni di casa segneranno almeno una rete.

Le probabili formazioni di Grecia-Olanda

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Giakoumakis, Pelkas.

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; Geertruida, van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, Veerman, Hartman; Simons, Malen, Bergwijn.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2