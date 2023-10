Belgio-Svezia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Svezia è un match dell’ottava giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Nel gruppo F non resta che decidere quale squadra farà compagnia al Belgio di Lukaku nel viaggio verso Germania 2024. I Diavoli Rossi un posto l’hanno già prenotato, grazie al successo ottenuto venerdì scorso a Vienna contro l’Austria (2-3).

“Big Rom” e compagni, nonostante fossero orfani di due titolari come De Bruyne e Courtois, entrambi assenti per infortunio, non hanno tradito le attese e pur con qualche difficoltà – nel secondo tempo hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta – si sono aggiudicati lo scontro diretto con la selezione di Rangnick, che è valso un pass per il prossimo campionato europeo: ora, a sostenerlo, è anche la matematica. Inizia con il piede giusto, dunque, l’avventura sulla panchina del Belgio del commissario tecnico di chiare origini italiane Domenico Tedesco, ex Schalke 04 e Lipsia. L’allenatore nato a Rossano, in Calabria, ha contribuito a “svecchiare” un gruppo che, malgrado la quantità di talento sfornata nell’ultimo decennio, non è riuscito a portare a casa alcun titolo. Senza rinunciare ai senatori, Tedesco ha dato più spazio ai vari Lukebakio, Onana e Doku, tanto per citarne qualcuno. Per ora il campo gli ha dato ragione, in attesa ovviamente della controprova quando avrà modo di affrontare avversari di livello più alto.

In questa giornata il Belgio sarà “arbitro” della sfida a distanza tra Austria e Svezia: per gli scandinavi è l’ultimissima chiamata, anche se non sono padroni del proprio destino.

Gli uomini di Jan Andersson, che quasi certamente verrà rimosso dall’incarico alla fine delle qualificazioni, devono battere obbligatoriamente il Belgio ed al tempo stesso sperare che l’Austria non faccia lo stesso in Azerbaigian: speranza alquanto remota. Sono sette, infatti, i punti che separano le due rappresentative: troppo tardi per colmare un divario del genere per una selezione che nell’ultimo periodo ha fallito tutti gli appuntamenti importanti. In caso di mancata qualificazione, per la Svezia sarebbe assente dalla fase finale degli Europei per la prima volta dal 1996.

Come vedere Belgio-Svezia in diretta tv e in streaming

Belgio-Svezia è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tedesco, con la qualificazione già in tasca, potrebbe approfittarne per dare spazio a diverse seconde linee. Occhio alla differenza di motivazioni: la Svezia, infatti, si gioca il tutto per tutto. E, nonostante l’assenza del suo centravanti più forte, Isak del Newcastle, dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete nella sfida di Bruxelles.

Le probabili formazioni di Belgio-Svezia

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala, Vermeeren; Lukebakio, Lukaku, Doku.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Lagerbielke, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, K. Olsson, Karlsson; Claesson, Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1