Tennis, ripicca memorabile: il matrimonio salta e lei posa senza veli

Tennis, in copertina come mamma l’ha fatta: le foto indimenticabili che hanno fatto girare la testa ai tifosi.

Il sipario sulla Ryder Cup è calato ormai da giorni. Uno dei protagonisti indiscussi, a Roma, è stato Rory McIlroy. Non tanto per il suo golf, quanto piuttosto per la reazione che ha avuto, un giorno, nel parcheggio del centro Marco Simone di Guidonia.

Il campione irlandese, come in tanti sapranno, ha perso le staffe subito dopo essere stato sconfitto in campo dal team Usa. Secondo quanto riferito dai media, avrebbe urlato al caddie rivale “Sei una dannata disgrazia” e fatto sì, in questo modo, che l’atmosfera si facesse particolarmente tesa. Tanto che è stato necessario l’intervento dei suoi compagni di team, per calmarlo e sedare gli animi. Non è di questo, in ogni caso, che c’interessa parlare in questa sede. Vorremmo soffermarci, semmai, sul fatto che McIlroy, protagonista della Ryder Cup, era fidanzato, un tempo, con una delle tenniste più sexy di tutto il circuito professionistico.

Sapevate che lui e la bellissima Caroline Wozniacki erano quasi sul punto di sposarsi? I due atleti hanno vissuto una bellissima storia d’amore e si sono fidanzati ufficialmente nel 2013. L’anno dopo, avrebbero dovuto convolare a nozze. Peccato solo che, ad un passo dall’altare, lui l’abbia mollata. Con una telefonata, si dice peraltro, dettaglio che aggraverebbe ulteriormente la sua posizione. “Gli inviti di nozze – disse il golfista, intervistato sulla rottura – mi hanno fatto capire che non ero pronto per tutto ciò che il matrimonio comporta”.

Fortuna che Caroline si è consolata poco dopo. Bella com’era e com’è tutt’oggi, d’altra parte, era solo questione di tempo, perché trovasse qualcuno pronto a farle dimenticare la cocente delusione derivante da quel due di picche. E oggi, infatti, è felicemente sposata con l’ex cestista statunitense David Lee ed è mamma di due bambini.

Ha fatto presto, dicevamo, a dimenticare il dolore che le aveva causato quel matrimonio saltato all’improvviso. Anche perché a quel tempo, per ovvie ragioni, i riflettori erano puntati tutti su di lei. Alle foto sexy la splendida Caroline ci aveva già abituati, ma nel luglio del 2017 fece “scandalo” con degli scatti ancor più provocanti.

Nel supplemento annuale di Body Issue, in allegato alla rivista ESPN, comparì, insieme ad altri 22 atleti famosi, in una veste piuttosto insolita. Completamente nuda, come mamma l’ha fatta, mentre giocava a tennis. Per ripicca? Forse sì, forse no. Non lo sapremo mai. Le sue foto fecero scalpore più di tutte le altre, essendo lei, in quel periodo storico, un’autentica icona. Il pubblico adorò quella cover, tanto che oggi il supplemento rappresenta un vero e proprio tesoro da custodire per sempre.