Golf, carovana di wag in arrivo a Roma: la Ryder Cup è supersexy

Golf, manca sempre meno alla Ryder Cup di Roma: ecco a voi le wag più sexy che faranno tappa nella città eterna.

Chi non segue il golf potrebbe non sapere di cosa si tratti. Potrebbe ignorare, e ci sta, il fatto che la Ryder Cup sia il torneo più importante del settore, quello in assoluto più atteso e più famoso. Ecco perché la Capitale d’Italia è in fermento, dal momento che sarà proprio essa ad ospitare l’ormai imminente appuntamento.

L’evento si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre a Roma e porterà nel Bel Paese qualcosa come 250mila spettatori provenienti dai quattro angoli del globo. Il Team Usa e il Team Europe si sfideranno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Un parterre di ospiti niente male farà da sfondo alla Coppa, ma c’è qualcuno che potrebbe attirare l’attenzione anche più dei vari Carlos Sainz e Novak Djokovic, che sono tra i vip più attesi in assoluto. I golfisti in gara porteranno con sé le loro dolci metà, ragion per cui la temperatura, nella Capitale, potrebbe subire una brusca impennata.

Alcune di loro sono talmente sexy che potrebbero effettivamente distrarre gli spettatori che affolleranno il Golf & Country Club. Siete curiosi di dare una sbirciatina, prima che scocchi l’ora della Ryder Cup? Eccovi accontentati, allora, con una carrellata di nomi e di fotografie.

Ryder Cup che passione: le wag più sexy del golf

L’americano Patrick Cantlay raggiungerà la città eterna in compagnia di Nikki Guidish, la modella e bodybuilder che ha fatto letteralmente perdere la testa al golfista di Long Beach, in California. Bionda, biondissima, dal fisico statuario, si farà fatica a levarle gli occhi di dosso.

Brooks Koepka sta invece con l’incantevole Jena Sims, attrice americana e modella di fama mondiale. È apparsa sia sul grande schermo che in televisione e ha più volte sfiorato la vittoria nei concorsi di bellezza ai quali ha preso parte. Ci stupisce che non abbia trionfato, ma tant’è: in amore, quello è poco ma sicuro, ha stravinto, perché lei e Brooks non potrebbero davvero essere più affiatati di così.

È sportiva quanto suo marito, poi, Allison Stokke, dal 2019 moglie del campione Rickie Flower. Lei è specializzata nel salto con l’asta ed è famosa da quando aveva 17 anni e si distinse nell’atletica. Questa splendida wag del golf ha 34 anni ed un fisico invidiabile: una bellezza davvero mozzafiato e potenzialmente “pericolosa” per gli spettatori italiani che si recheranno alla Ryder Cup nei prossimi giorni.