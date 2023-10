Tennis, autunno a tutto pizzo: intimo in vista, valanga di like

Tennis, completo in pizzo e intimo in vista: il selfie allo specchio ha conquistato tutti. È boom di like.

Negli ultimi mesi la giovane atleta ha attirato molto l’attenzione del web. Ormai il suo nome figura tra quelli delle tenniste più desiderate di sempre, tanto da averla resa la rivale numero uno dell’amatissima Camila Giorgi, famosa non solo per i suoi traguardi in campo ma anche per gli scatti mozzafiato di cui è spesso protagonista sui social. L’ultimo carosello di foto apparso sul suo profilo ha conquistato tutti.

La tennista originaria si Roma ha iniziato a praticare la disciplina quando aveva appena 5 anni, seguendo le orme della madre insegnante e allenatrice. Oggi ne ha 24 e punta a scalare la classifica delle migliori giocatrici dando il meglio di sé. I traguardi, nel corso della sua carriera, non sono di certo mancati. Anche se la strada per raggiungere la cima del ranking mondiale è ancora lunga.

Per il momento, la meravigliosa Susanna Giovanardi fa sognare i fan sui social grazie alle sue sensualissime foto. La sua è una bellezza fuori dal comune e sono già tantissimi gli utenti che, sul web, hanno perso completamente la testa per lei. Con i suoi occhi di ghiaccio e il suo sguardo profondo ha stregato migliaia e migliaia di utenti e con il suo fisico da urlo riesce sempre a lasciare tutti senza respiro.

Tennis, Susanna Giovanardi fa girare la testa dei fan nel suo look total black

In passato la giocatrice di tennis ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione a Miss Italia, il rinomato concorso di bellezza che le ha permesso di farsi notare, colpendo di molto con il suo charme. Susanna, in effetti, ha parecchio fascino da vendere e ogni suo scatto finisce con l’essere sommerso dai like e dai commenti dei follower. L’ultimo post apparso sul suo profilo ne è la prova.

Come spiegato da lei stessa nella didascalia che accompagna le immagini, la Giovanardi ha passato una giornata presso il Dolce&Gabbana Martini Bar. Per l’occasione l’affascinante tennista ha sfoggiato un look che ha lasciato gli ammiratori a bocca aperta. T-shirt a maniche lunghe in pizzo abbinata a gonna e stivali alti fino al ginocchio: così la giocatrice ha fatto colpo su tutti.

E se la parte superiore del suo look ha catalizzato gli sguardi degli utenti davanti alle trasparenze del pizzo che lasciano intravedere il suo reggiseno, la gonna ha permesso a questi ultimi di rifarsi gli occhi grazie alle bellissime gambe di Susanna. Il suo fisico statuario è riuscito ad alzare le temperature del social: il look total black è stato pienamente promosso.