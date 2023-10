Leclerc, i dubbi su Alexandra e quelle indiscrezioni: “Ha già mollato”

Leclerc, in questi giorni sui social non si parla d’altro: ecco che cosa starebbe succedendo tra il pilota e la fidanzata Alexandra.

A poco è servito che il campione di F1 Charles Leclerc abbia chiesto, nei giorni scorsi, un po’ di riservatezza. Ha detto a chiare lettere che preferirebbe si parlasse delle sue imprese sportive, più che della sua vita privata. Con tutto quello che sta succedendo, invece, il suo appello è caduto nel vuoto.

Il pilota Ferrari sta frequentando già da diversi mesi la bellissima Alexandra Saint-Mleux. Di lei non si sa molto, se non che non è affatto nuova al jet-set di Monaco e che ha sempre frequentato gli stessi ambienti del 26enne di Montecarlo. Studia storia dell’arte in Francia, ma per il resto è un tipo piuttosto riservato che non ha mai dato modo, al popolo dei social, di speculare sul suo personaggio. Il suo profilo TikTok è molto seguito, ma sulla nota piattaforma non racconta la sua quotidianità, come fanno invece altre wag. Lì dà libero sfogo alla sua passione per la moda, mostrando i suoi look e la sua eleganza fuori dal comune.

I sostenitori di Leclerc non avevano preso bene la notizia della rottura con la sua fidanzata storica, Charlotte Siné, eppure avevano fatto di tutto per “accogliere” la bella Alexandra in “famiglia” nel migliore dei modi. Peccato solo che, nelle ultime ore, la Saint-Mleux sia finita nel loro mirino.

Leclerc, la fidanzata Alexandra fa retromarcia: ecco cosa sta succedendo

Perché si stia parlando tanto di lei sui social network è presto detto. Gli appassionati della F1 sembrano non aver gradito l’improvvisa retromarcia della brunetta tutto pepe che ha fatto breccia nel cuore di Charles. Ed è proprio per questo motivo che Alexandra, adesso, è sotto accusa.

I cybernauti, a giudicare dai commenti scovati in rete e dalle indiscrezioni raccolte da Essentially Sports, le starebbero contestando una certa mancanza di coerenza. Non piace, innanzitutto, che benché lei abbia sempre sostenuto di non amare le telecamere per via della sua timidezza, sia costantemente sotto i riflettori insieme al suo compagno. E sembrerebbe esserci un po’ di malcontento anche attorno al fatto che si stia completamente dedicando a lui e che lo accompagni in ogni dove “come se fosse – così dice qualcuno – il suo accessorio”.

Parrebbe evidente, poi, che la nuova storia d’amore l’abbia distolta dai suoi impegni universitari. Come fa a frequentare la facoltà di storia dell’arte, si chiedono in molti, se è sempre in giro per il mondo insieme a Leclerc? Che abbia deciso, dunque, di mollare gli studi e le sue ambizioni? A detta di molti “dovrebbe concentrarsi di più sui suoi studi”, ma sembra inverosimile che Alexandra, determinata e appassionata com’è, possa avere realmente mandato tutto a monte solo per poter trascorrere più tempo insieme a lui. O chissà, magari ci sbagliamo…