Leclerc di nuovo innamorato dopo la fine della storia con Charlotte: chi è la splendida ragazza in compagnia della quale è stato avvistato.

Erano stati insieme per tre anni. Un amore nato in età adolescenziale che si era poi scontrato, evidentemente, con esigenze e desideri diversi. Hanno rotto nello scorso mese di dicembre, Charlotte Siné e Charles Leclerc, ma il pilota della Ferrari si è consolato, a quanto pare, piuttosto in fretta.

A qualche mese di distanza da quell’addio, che tanto rumore aveva fatto sui media e sui social network, una nuova ragazza è stata avvistata nel paddock del “predestinato” in occasione del GP di Monaco. C’è dell’altro, però. La sua presenza nel box non avrebbe attirato l’attenzione se non fosse che, qualche giorno prima, la stessa ragazza era stata vista lasciare un evento in compagnia del 25enne monegasco. E 2+2, in circostanze del genere, fa quasi sempre 4. Non ci sono conferme ufficiali, per il momento, ma tutti gli indizi sembrerebbero convergere nella stessa direzione e suggerire che il cuore del pilota sia tornato a battere dopo l’addio a Charlotte.

Ma chi è, allora, la bella brunetta che avrebbe conquistato l’affascinante Charles? Iniziamo dalle sue “generalità”: si chiama Alexandra Saint-Mleux e, per sua fortuna, finora non è mai stata al centro del gossip. Studia storia dell’arte in Francia, ma ha sempre frequentato il jet-set di Monaco e gli stessi ambienti nei quali Leclerc si intrattiene quando non è impegnato in giro per il mondo per il campionato di Formula 1.

Leclerc, all’improvviso arriva Alexandra

C’è dell’altro. Oltre ad essere una studentessa, Alexandra è anche uno degli astri nascenti dei social network. Su TikTok è molto attiva, tant’è che vanta un seguito di oltre 20mila follower, certamente destinato, alla luce delle ultime indiscrezioni, ad aumentare esponenzialmente.

I video che posta sono prevalentemente incentrati sulla sua passione per l’arte, ma ce n’è qualcuno nel quale, invece, gioca un po’ con l’obiettivo. La Saint-Mleux è bellissima, eppure non sembra minimamente interessata a far leva su questo per ottenere like e follower. Lo dimostra il fatto che il suo profilo Instagram sia privato e che nella bio rimandi alla pagina che ha creato per “sponsorizzare” il suo amore per quadri, sculture e quant’altro.

Il che lascia presagire che, per quanto folgorante, la sua sarà una presenza molto silenziosa. Una wag che ben si sposa, dunque, con la discrezione di Charles Leclerc, che non ama stare sotto i riflettori e che fino al 2022 era riuscito a tutelare la sua love story con Charlotte. Salvo poi, per ovvie ragioni, arrendersi alle “regole” del gossip.