Susanna Giovanardi, il video dall’alto spacca Instagram

Susanna Giovanardi, altro regalo ai suoi fan: la stories su Instagram manda in tilt il social. Dall’alto si vede davvero tutto

Ogni giorno una gioia. Sì, proprio così. Susanna Giovanardi ogni giorno regala emozioni ai propri follower. Ieri a dire il vero è stata doppia. Perché prima ha piazzato un post con il suo compagno, poi ha deciso di dedicarsi alle stories. Con una che non passa di certo inosservata.

Dicevamo: prima il post in costume insieme al suo compagno, onestamente e oggettivamente bellissimo anche lui. E anche in questo caso il post ha fatto un boom clamoroso di like che fanno guadagnare anche economicamente la bellissima tennista, 23enne, che ha come obiettivo principale nella vita quello di riuscire a diventare una professionista affermata. Poi ovviamente c’è anche il secondo lavoro – forse il primo in questo caso – che è quello della influencer sui social. E di modella. Sì, le sponsorizzazioni sul suo profilo si iniziano a vedere sempre più spesso.

Susanna Giovanardi, la stories spacca Instagram

Poi, dopo la foto col fidanzato, la Giovanardi ha deciso di piazzare la stories. Simile a quello che era venuta fuori qualche giorno fa: facendosi vedere dall’alto, in quell’outfit ancora una volta estivo che stuzzica la fantasia di tutti quelli che la seguono. Insomma, una Giovanardi bellissima, come al solito, in un top grigio in questo caso – l’altra volta era nero – e con uno sguardo ammaliante che raramente si vede in giro.

Lei il colpo riesce a farlo sempre, per tutti quelli che la seguono è un piacere seguirla ed è un piacere vederla. Molti abbiamo la sensazione non fanno altro che aspettare quello che è il suo prossimo post, la sua prossima stories, per vedere una ragazza bellissima, giovanissima, che può dare tanto non solo sui social ma anche e soprattutto in campo. Sì, le qualità ci sono, la voglia c’è. Manca ancora qualcosa per diventare una grande sotto l’aspetto sportivo. Ma noi ci crediamo. Forza Susanna.