Formula Uno, GP del Belgio: diretta tv, streaming, pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Belgio: Verstappen vola nelle qualifiche ma parte dalla quinta posizione. In pole c’è Leclerc

La notizia vera è che oggi, dalla prima posizione, non partirà Max Verstappen. Ma non per demeriti suoi, visto che comunque il miglior tempo lo ha piazzato, ma perché ha deciso di sostituire il cambio, quindi di conseguenza si è preso cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Ma ovviamente non è tutto deciso.

L’altra notizia, altrettanto vera, è che dalla pole partirà Charles Leclerc: la pazza idea della Ferrari è quella di scassare il dominio Red Bull che in questa stagione ha vinto sempre. E chissà, il colpo rosso potrebbe arrivare prima della sosta nel mese di agosto. Si vedrà, ovviamente. E si capirà dalle prima battute della gara di domani il passo della Rossa di Maranello. Che sogna, ovviamente, visto che il monegasco – con il quale si dovrebbe discutere il rinnovo nelle prossime settimane – è riuscito comunque a fare bene. Al suo fianco partirà Perez, l’unico che è riuscito a vincere in questo Mondiale oltre Max. Quindi, da subito, servirà una macchina perfetta e un pilota coraggioso. Ma questa caratteristica Leclerc ha dimostrato di averla.

Benino anche l’altra Ferrari, nelle qualifiche di venerdì, visto che Carlos Sainz partirà dalla seconda fila alle spalle di quello che sembra un Hamilton rinato nelle ultime settimane. Mentre dopo l’exploit delle ultime uscite le McLaren sono tornate al posto che forse “meritano”. Norris infatti scatterà dalla settima posizione.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Belgio, sul circuito di Spa, è in programma oggi, domenica 30 luglio alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 18:00.

Condizioni meteo

Un weekend difficile sotto questo aspetto. Anche se nella gara di oggi non dovrebbero esserci delle precipitazioni. Condizionale d’obbligo visto quello che abbiamo visto nel corso di questi due giorni.

Il pronostico

Ovviamente, e purtroppo, rimane Max Verstappen il favorito. Nonostante la quinta piazza il pilota olandese della Red Bull ha piazzato un tempo durante le qualifiche così straordinario che ovviamente potrebbe replicare in gara. Il sogno della Ferrari è quello di riuscire a vincere prima della sosta. Ma rimane un’impresa, quasi impossibile, purtroppo. Insomma, anche oggi è Max l’uomo da battere.