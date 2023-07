Tennis, lei prende il largo e la fantasia pure: il bianco non inganna

Tennis, l’atleta che negli ultimi tempi sta conquistando sempre più i tifosi è tornata a far sognare i suoi seguaci su Instagram.

L’estate è ormai inoltrata e anche per le atlete è arrivata l’ora di godersi un po’ di meritato riposo. Nonostante la pausa dalle competizioni, le giocatrici continuano a far emozionare i loro fan tramite i meravigliosi scatti che condividono sui social, mostrandosi durante le loro vacanze in abiti succinti e bikini che scatenano le fantasie. La protagonista di questo articolo, di recente, ha proprio deciso di esagerare.

Il suo incredibile fascino non è mai passato inosservato. Qualche anno fa la meravigliosa atleta ha debuttato nelle competizioni professionistiche, nell’intento di seguire la sua più grande passione e affermarsi come una campionessa della disciplina. Tuttavia, riuscire a realizzare il suo sogno si è rivelato più complicato nel previsto. Dopo aver ottenuto qualche vittoria, senza però sfondare nel settore, si è ritirata dalle gare.

Oggi la splendida Ira Chekashova è una coach di tennis. Sebbene abbia deciso di abbandonare le competizioni, dunque, non ha mai messo da parte il suo amore per la disciplina. Sui social l’insegnante condivide spesso contenuti dedicati alla sua passione, mostrandosi anche al lavoro. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, però, emerge anche una qualità impossibile da non notare.

Tennis, Ira Chekashova stende tutti con un panorama mozzafiato: la vista è incredibile

Ira è dotata di una bellezza fuori dal comune, alla quale è veramente difficile resistere. Lo sanno bene i suoi follower, che ormai hanno perso la testa per lei. La coach ha dei meravigliosi lineamenti ed un fisico da urlo a dir poco incantevoli. E da qualche tempo a questa parte ha iniziato a lavorare anche come modella, rendendosi protagonista di servizi fotografici davvero mozzafiato.

Ora per l’affascinante allenatrice è arrivato il momento di lasciarsi andare al relax e al divertimento. La Chekashova si sta godendo le sue vacanze estive, senza tuttavia dimenticarsi di interagire quotidianamente con i fan. In questi giorni li sta deliziando con fantastiche foto in riva al mare, in cui è sempre più raggiante che mai.

Di recente sembrerebbe aver deciso di mettere tutti a dura prova, con uno scatto decisamente “hot”. Come potete vedere, nell’immagine Ira è girata di spalle mentre sfoggia il suo sensualissimo abito bianco. Il vestito è molto attillato, andando ad esaltare la sua silhouette alla perfezione. Le sue curve sono semplicemente da sogno e, nonostante il panorama davanti a lei, il suo lato B è riuscito a catalizzare tutte le attenzioni.